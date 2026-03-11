Tiroteo en Arecibo deja un muerto y un herido

La Policía investiga un tiroteo que dejó el saldo de un muerto y un herido, en hechos ocurridos durante la tarde de este miércoles, en Arecibo.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 4:04 p.m. alertó a las autoridades sobre disparos en la PR-1, frente al restaurante Paradise B.B.Q.

Al llegar, los agentes encontraron a dos hombres que mostraban impactos de bala en sus cuerpos; uno con vida y el otro ya no tenía signos vitales.

La Policía aún no identifica a las víctimas.