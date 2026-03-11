Tiroteo en Arecibo deja un muerto y un herido
Los hechos ocurrieron a eso de las 4:00 de la tarde en la PR-1, frente a un restaurante
11 de marzo de 2026 - 4:48 PM
La Policía investiga un tiroteo que dejó el saldo de un muerto y un herido, en hechos ocurridos durante la tarde de este miércoles, en Arecibo.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 4:04 p.m. alertó a las autoridades sobre disparos en la PR-1, frente al restaurante Paradise B.B.Q.
Al llegar, los agentes encontraron a dos hombres que mostraban impactos de bala en sus cuerpos; uno con vida y el otro ya no tenía signos vitales.
La Policía aún no identifica a las víctimas.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo se dirigen a la escena para continuar con la investigación.
