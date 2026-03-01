Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tres muertos y 14 heridos tras tiroteo en un bar de Texas

Ocurrió en un popular lugar ubicado en Austin

1 de marzo de 2026 - 10:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Jefa de Policía de Austin, Lisa Davis, ofrece una sesión informativa después de un tiroteo, el domingo 1 de marzo de 2026, cerca de West Sixth Street y Nueces en el centro de Austin, Texas. (Ricardo B. Brazziell/Austin American-Statesman vía AP) (Ricardo B. Brazziell)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

AUSTIN, Texas - Las autoridades dicen que tres personas murieron y otras 14 resultaron heridas después de un tiroteo en un bar en Austin, Texas.

RELACIONADAS

La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, dijo en una rueda de prensa a primera hora del domingo que la policía recibió una llamada informando de un “tiroteo entre hombres” en Buford’s, una popular cervecería del distrito de ocio de la ciudad.

Cuando la policía llegó al lugar, se enfrentó a un hombre armado y “devolvió el fuego, matando al sospechoso”, dijo Davis.

Robert Luckritz, Jefe del Servicio de Emergencias Médicas, dijo que tres personas habían muerto en el lugar del accidente y que 14 habían resultado heridas y habían sido trasladadas a hospitales. De los heridos, tres se encontraban en estado crítico.

“Recibimos una llamada a la 1.39 de la madrugada y, en 57 segundos, los primeros paramédicos y agentes se encontraban en el lugar atendiendo activamente a los pacientes”, declaró Luckritz.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y los equipos de rescate.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsTexasTiroteos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 1 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: