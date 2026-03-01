Tres muertos y 14 heridos tras tiroteo en un bar de Texas

AUSTIN, Texas - Las autoridades dicen que tres personas murieron y otras 14 resultaron heridas después de un tiroteo en un bar en Austin, Texas.

La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, dijo en una rueda de prensa a primera hora del domingo que la policía recibió una llamada informando de un “tiroteo entre hombres” en Buford’s, una popular cervecería del distrito de ocio de la ciudad.

Cuando la policía llegó al lugar, se enfrentó a un hombre armado y “devolvió el fuego, matando al sospechoso”, dijo Davis.

Robert Luckritz, Jefe del Servicio de Emergencias Médicas, dijo que tres personas habían muerto en el lugar del accidente y que 14 habían resultado heridas y habían sido trasladadas a hospitales. De los heridos, tres se encontraban en estado crítico.

“Recibimos una llamada a la 1.39 de la madrugada y, en 57 segundos, los primeros paramédicos y agentes se encontraban en el lugar atendiendo activamente a los pacientes”, declaró Luckritz.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y los equipos de rescate.

