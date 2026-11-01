Tres personas quedan pilladas en vehículos tras accidente en el puente Teodoro Moscoso

Dos personas que quedaron atrapadas en medio de un accidente vehicular, reportado este domingo en el puente Teodoro Moscoso, en San Juan, fueron transportadas al Centro Médico, informó la Policía de Puerto Rico.

Una tercera persona que también quedó pillada en uno de los vehículos se encontraba estable, confirmó el sargento Omar Marrero, director auxiliar de la Oficina de Prensa de la Uniformada.

Se supo que, al menos uno de los vehículos involucrados en el accidente era un carro Toyota Yaris.

El accidente, reportado a las 4:18 p.m., provocó el cierre del tránsito en el puente. Hasta cerca de las 5:00 p.m., aún se desviaban los carros. Se desconoce si ya se restableció el flujo vehicular.