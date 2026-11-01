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Tres personas quedan pilladas en vehículos tras accidente en el puente Teodoro Moscoso

Dos fueron trasladadas al Centro Médico de Río Piedras y una se encuentra estable, según la Policía

1 de noviembre de 2026 - 7:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Accidente reportado durante la tarde en el puente Teodoro Moscoso en San Juan. (Suministrada)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Dos personas que quedaron atrapadas en medio de un accidente vehicular, reportado este domingo en el puente Teodoro Moscoso, en San Juan, fueron transportadas al Centro Médico, informó la Policía de Puerto Rico.

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Una tercera persona que también quedó pillada en uno de los vehículos se encontraba estable, confirmó el sargento Omar Marrero, director auxiliar de la Oficina de Prensa de la Uniformada.

Se supo que, al menos uno de los vehículos involucrados en el accidente era un carro Toyota Yaris.

El accidente, reportado a las 4:18 p.m., provocó el cierre del tránsito en el puente. Hasta cerca de las 5:00 p.m., aún se desviaban los carros. Se desconoce si ya se restableció el flujo vehicular.

A la escena llegó personal del Cuerpo de Bomberos estatal y municipal de Carolina, así como de Emergencias Médicas. No obstante, la investigación del incidente está en manos de la unidad de Tránsito de la Policía de Puerto Rico.

Tags
Accidentes de TránsitoPolicía de Puerto RicoTeodoro MoscosoCentro Médico
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Valeria María Torres Nieves
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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