Una mujer acosada mientras corría y una menor abusada en clases de nado: formulan cargos contra dos hombres por actos lascivos

Dos hombres enfrentan cargos por supuestos actos lascivos en hechos separados en los pueblos de Loíza y Carolina, informó el Departamento de Justicia.

La Fiscalía de Carolina formuló tres cargos contra Sarnabe Merán Pérez quien, supuestamente, realizó actos de índole sexual en varias ocasiones contra una menor de 14 años mientras le enseñaba a nadar en la playa de Piñones. Los hechos ocurrieron entre mayo de 2019 y mayo de 2021.

Mientras, la Fiscalía de Carolina también formuló un cargo de actos lascivos contra Jean M. Rivera Pacheco. El imputado, presuntamente, llevó a cabo actos sexuales contra una mujer que trotaba en las inmediaciones de los condominios Playa Serena y Playa Dorada. El incidente ocurrió el 4 de junio, indicó Justicia.

La fiscal especial Julivett Figueroa Delgado, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Fiscalía de Carolina, formuló el cargo contra Merán Pérez.

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Tras analizar la prueba, la jueza Geisa Marrero Martínez, del Tribunal de Carolina, encontró causa para arresto en ausencia por los tres cargos presentados, fijó una fianza de $150,000 y expidió una orden de arresto, pues el imputado será extraditado desde la República Dominicana.

De momento, no se ofreció una fecha para la vista preliminar contra Merán Pérez.

En los hechos del segundo caso, la fiscal Kechia M. Díaz Aponte formuló un cargo contra Rivera Pacheco por actos lascivos, en violación al Artículo 133 del Código Penal de Puerto Rico, que contempla los actos de naturaleza sexual cometidos mediante el uso de fuerza, violencia o intimidación.

El juez Orlando Puldón encontró causa para arresto por el cargo presentado y fijó una fianza de $5,000 que el imputado prestó. De momento, Justicia no indicó si se le requirió a Rivera Pacheco permanecer bajo supervisión electrónica.