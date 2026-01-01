Una niña y un hombre resultan heridos por pirotecnia en Yabucoa y Las Piedras

Una niña y un hombre resultaron heridos por pirotecnia, en casos separados, entre la tarde de ayer, jueves, y la madrugada de este jueves, 1 de enero de 2026, informó la Policía.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el primer incidente se reportó a eso de las 4:30 de la tarde de ayer, en una residencia de la urbanización Valles de Yabucoa.

Según la investigación preliminar, un hombre de 34 años, residente del lugar, “detonó pirotecnia frente al balcón de su residencia”.

“Posteriormente, su hija menor de edad, mientras recogía los restos, tocó un objeto caliente y resultó herida, por lo que su progenitor procedió a retirarle de las manos el material que sostenía”, apuntó el comunicado policiaco.

“La menor fue transportada a una institución hospitalaria local, donde fue atendida por el médico de turno, quien diagnosticó quemaduras en la mano izquierda”, agregó.

El agente Josué Manuel Báez, adscrito al Distrito de Yabucoa, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la agente Brenda Velázquez, adscrita a la Oficina de Explosivos del área.

“El caso fue referido al Departamento de la Familia para la investigación pertinente”, señaló el informe de la Policía.

Por otro lado, el segundo caso, no relacionado fue reportado a eso de las 12:30 de la madrugada de hoy, en la carretera PR-908 de Las Piedras.

Según la información preliminar, un hombre de 27 años informó que “mientras manipulaba un artefacto explosivo (un cuarto de dinamita), este le estalló en la mano derecha”.

El perjudicado acudió a una institución hospitalaria del área metropolitana para recibir asistencia médica, “donde le diagnosticaron una laceración en el dedo anular de la mano derecha”, apuntó el comunicado de la Uniformada.