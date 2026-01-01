Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Una niña y un hombre resultan heridos por pirotecnia en Yabucoa y Las Piedras

Ambos casos son investigados por la División de Explosivos de la Policía

1 de enero de 2026 - 7:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía indicó que una de las personas se afectó por la detonación de un cuarto de dinamita. (Shutterstock)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una niña y un hombre resultaron heridos por pirotecnia, en casos separados, entre la tarde de ayer, jueves, y la madrugada de este jueves, 1 de enero de 2026, informó la Policía.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el primer incidente se reportó a eso de las 4:30 de la tarde de ayer, en una residencia de la urbanización Valles de Yabucoa.

Según la investigación preliminar, un hombre de 34 años, residente del lugar, “detonó pirotecnia frente al balcón de su residencia”.

“Posteriormente, su hija menor de edad, mientras recogía los restos, tocó un objeto caliente y resultó herida, por lo que su progenitor procedió a retirarle de las manos el material que sostenía”, apuntó el comunicado policiaco.

“La menor fue transportada a una institución hospitalaria local, donde fue atendida por el médico de turno, quien diagnosticó quemaduras en la mano izquierda”, agregó.

El agente Josué Manuel Báez, adscrito al Distrito de Yabucoa, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la agente Brenda Velázquez, adscrita a la Oficina de Explosivos del área.

“El caso fue referido al Departamento de la Familia para la investigación pertinente”, señaló el informe de la Policía.

Por otro lado, el segundo caso, no relacionado fue reportado a eso de las 12:30 de la madrugada de hoy, en la carretera PR-908 de Las Piedras.

Según la información preliminar, un hombre de 27 años informó que “mientras manipulaba un artefacto explosivo (un cuarto de dinamita), este le estalló en la mano derecha”.

El perjudicado acudió a una institución hospitalaria del área metropolitana para recibir asistencia médica, “donde le diagnosticaron una laceración en el dedo anular de la mano derecha”, apuntó el comunicado de la Uniformada.

El agente Alexis A. Espinosa, adscrito al Distrito de Las Piedras, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al agente César Rodríguez, de la Oficina de Explosivos de Caguas.

Tags
Policía de Puerto RicoPirotecniaBreaking NewsYabucoaLas Piedras
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 31 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: