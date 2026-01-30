Vaguada débil dejará aguaceros aislados y marejada deteriorará las condiciones marítimas en Puerto Rico

Una vaguada débil sobre la región provocará este viernes nubosidad y aguaceros aislados, mientras un evento de marejadas mantiene deterioradas las condiciones marítimas.

De acuerdo con el meteorólogo Ian Colón, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), la vaguada favorecerá una probabilidad de lluvia de alrededor de un 60% en el este de Puerto Rico durante la mañana.

Mientras, en horas de la tarde, el sistema se desplazará hacia el norte y noroeste, elevando la probabilidad de aguaceros a entre un 60% y 70% en sectores del noroeste.

Aunque existe un riesgo limitado de inundaciones urbanas y acumulaciones de agua en áreas de pobre drenaje, Colón indicó que se tratará de un evento aislado, sin impacto generalizado ni significativo.

Además, el patrón de vientos podría propiciar un ambiente más caluroso de lo normal.

De cara al fin de semana, el meteorólogo anticipó que las condiciones se tornarían más húmedas, particularmente desde la tarde del sábado y durante el domingo, debido a un aumento de humedad desde el sureste y la influencia de un sistema frontal que actualmente afecta a Florida y se moverá hacia la región.

Para ese periodo, la probabilidad de lluvia podría alcanzar hasta un 80% en el sur y este de la isla, con un riesgo de inundaciones que aumentaría gradualmente del sábado al domingo.

En cuanto a las condiciones marítimas, Colón informó que permanece vigente una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas lejanas del Atlántico.

Asimismo, se mantiene un alto riesgo de corrientes marinas para la costa norte y Culebra. Estos peligros están asociados a un evento de marejadas cuyo pico se espera entre el lunes y el martes.