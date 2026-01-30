Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Vaguada débil dejará aguaceros aislados y marejada deteriorará las condiciones marítimas en Puerto Rico

Conoce cuál es la probabilidad de lluvia en ciertos sectores

30 de enero de 2026 - 9:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ocean Park Beach. (alexis.cedeno)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una vaguada débil sobre la región provocará este viernes nubosidad y aguaceros aislados, mientras un evento de marejadas mantiene deterioradas las condiciones marítimas.

De acuerdo con el meteorólogo Ian Colón, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), la vaguada favorecerá una probabilidad de lluvia de alrededor de un 60% en el este de Puerto Rico durante la mañana.

Mientras, en horas de la tarde, el sistema se desplazará hacia el norte y noroeste, elevando la probabilidad de aguaceros a entre un 60% y 70% en sectores del noroeste.

Aunque existe un riesgo limitado de inundaciones urbanas y acumulaciones de agua en áreas de pobre drenaje, Colón indicó que se tratará de un evento aislado, sin impacto generalizado ni significativo.

Además, el patrón de vientos podría propiciar un ambiente más caluroso de lo normal.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

De cara al fin de semana, el meteorólogo anticipó que las condiciones se tornarían más húmedas, particularmente desde la tarde del sábado y durante el domingo, debido a un aumento de humedad desde el sureste y la influencia de un sistema frontal que actualmente afecta a Florida y se moverá hacia la región.

Para ese periodo, la probabilidad de lluvia podría alcanzar hasta un 80% en el sur y este de la isla, con un riesgo de inundaciones que aumentaría gradualmente del sábado al domingo.

En cuanto a las condiciones marítimas, Colón informó que permanece vigente una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas lejanas del Atlántico.

Asimismo, se mantiene un alto riesgo de corrientes marinas para la costa norte y Culebra. Estos peligros están asociados a un evento de marejadas cuyo pico se espera entre el lunes y el martes.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 30 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: