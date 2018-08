La pugna entre los maestros de la Academia del Perpetuo Socorro y la Iglesia católica por el pago de las pensiones tomó un nuevo giro en este reinicio del año escolar, cuando supuestamente la administración del colegio determinó recortarles el salario a sus educadores en un 12% y despedir a los empleados de mantenimiento, denunciaron hoy los abogados de los demandantes, Germán Brau Ramírez y Antonio Bauzá Santos.

La información trascendió luego que se hiciera pública una resolución del Tribunal Supremo en la que se consigna que de ahora en adelante todo lo relacionado con la controversia tendrá que ser atendido por un juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

De paso, los jueces del Supremo determinaron con un “no ha lugar” varias peticiones realizadas por los maestros y personal del colegio afectados desde verano del 2016 por la paralización del pago de pensiones por parte del Fideicomiso del Plan de Pensión de Empleados de Escuelas Católicas para que se tomaran remedios provisionales contra las alegadas “represalias” de la academia, detallaron los abogados Brau Ramírez y Bauzá Santos en entrevista con endi.com.

“Los procedimientos ulteriores corresponden al Tribunal de Primera Instancia”, dice la resolución del Supremo emitida el pasado viernes.

Ahora, los abogados esperan por que el Tribunal de Primera Instancia acoja la orden del Supremo de retomar el caso contra la Iglesia católica para buscarle algún auxilio a los afectados por las alegadas determinaciones de la academia de recortarle el salario de los maestros y despedir a los empleados de mantenimiento.

“Esto es un acto de represalia y pedimos actos provisionales”, explicó Brau Ramírez.

Hoy luego de 43 años de servicios en La Academia del Perpetuo Socorro, mi papá fue despedido junto a todo el... Posted by Luis G. Tineo on Tuesday, August 14, 2018

Pese a que endi.com se comunicó con la Academia Perpetuo Socorro y escribió un correo electrónico a los directores y al párroco a cargo, José Emilio Cummings, de inmediato no se ha recibido una respuesta en torno a las denuncias realizadas por los abogados.

La Arquidiócesis de San Juan, por su parte, refirió el caso a la Academia.

Ante este panoraman, Brau Ramírez precisó que supuestamente la Iglesia católica no ha efectuado ningún pago a los maestros ya jubilados ni ha resarcido a aquellos que están activos y reclaman el dinero que le pagaron al Fideicomiso para prepararse a la jubilación. Esto a pesar de que hay una orden del Tribunal que data del verano del 2017 que les ordena emitir el pago.

Alegó que la academia ha alegado a los maestros que la disminución del salario en un 12%, anunciada hace unas dos semanas atrás, es para pagar tales pensiones.

“Ahora, cuando los maestros de Perpetuo regresaron de vacaciones, les informaron que les estaban bajando el 12% del salario y los empleados de mantenimiento los están despidiendo, la mayoría de los cuales son demandantes. Pero, ellos (la Iglesia) no han pagado nada… Lo que reitero es que no solo no han cumplido, sino que están castigando a los empleados por haber reclamado”, dijo el letrado.

Bauzá Santos, por su parte, explicó que la acción de la Academia ha causado temor entre los maestros.

“Muchos están muy preocupados y asustados, pues temen perder el trabajo si dicen algo”, comentó.

Los abogados esperan que esta misma semana el caso sea retomado por el Tribunal de Primera Instancia para poder radicar varias peticiones contra la Iglesia católica. Entre estas estaría, según contaron, que se ponga en efecto la orden de embargo que emitió el juez superior Anthony Cuevas Ramos el pasado 16 de marzo y que fue dejada sin efectos por el Tribunal de Apelaciones.