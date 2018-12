La ingeniera Karen S. Rivera Ortiz identificó ayer 25 cotizaciones para trabajos de construcción presentadas ante la Superintendencia del Capitolio a nombre de su corporación sin autorización.

La ingeniera repasó cada una de las cotizaciones presentadas por las fiscales Wilda Nin y Gretchen Camacho en el juicio contra tres exempleados de la Superintendencia del Capitolio y dos contratistas por un supuesto esquema de corrupción.

“No tiene firma. No tiene fecha. No tengo idea (de quién lo preparó). No (lo autoricé)”, reaccionó Rivera Ortiz, en referencia a una cotización para arreglar un patio interior del Capitolio.

Al menos, siete de los documentos presentados a nombre de su corporación, Millenium Engineering Group, no tenían fecha ni firma. Las restantes 18 hojas sometidas como evidencia del Ministerio Público tenían su firma digital, pese a que no lo había autorizado, relató.

Rivera Ortiz hizo estas declaraciones al comparecer como la sexta testigo de fiscalía en el caso ante la jueza Wanda Cruz Ayala.

“Yo no autoricé a nadie de Millenium ni nadie de Millenium está autorizado (a usar mi firma digital)”, contestó a preguntas de la fiscal Nin. La respuesta se repitió por cerca de una hora de interrogatorio.

Rivera Ortiz confirmó que la misma situación se había dado, tanto para trabajos de reconstrucción de las oficinas de legisladores como para el área de cafetería, pasillos y plazas, que son propiedad de la Superintendencia del Capitolio.

Identifica a dos acusados

Cuando la fiscal Nin le preguntó quién -si alguien- le había solicitado someter cotizaciones de ese tipo, la testigo contestó que fue el exgerente de proyectos de la Oficina de Construcción Alex E. Martínez Morales, uno de los acusados.

Precisó que, a petición de Martínez Morales, su corporación presentó “dos o tres” cotizaciones que nunca fueron adjudicadas.

Su empresa fue contratada, en cambio, para inspeccionar tres proyectos de construcción realizados por otras compañías.

Rivera Ortiz también dijo conocer a Edil Danois Román, otro de los acusados en el caso, a quien identificó como gerente de una de las corporaciones contratadas.

El juicio se reanudará el lunes, 10 de diciembre.

En tanto, la jueza Cruz Ayala le asignó un abogado de oficio a la ex directora interina de Compras de la Superintendencia Nancy Rivera Domínguez, luego que la fiscalía expresó ayer en corte abierta que podría someter cargos por perjurio contra la exfuncionaria por emitir declaraciones falsas y haber violentado el acuerdo de inmunidad que mantenía con el Ministerio Público.