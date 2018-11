La jueza Eloína Torres Cancel emitió hoy, miércoles, una orden de arresto contra Kelly Robert Swayden, el estadounidense que en septiembre de 2016 fue arrestado y acusado por sacar a la fuerza a su nieta menor de edad del Hospital Pediátrico, en San Juan.

Swayden fue convicto en un juicio por jurado hace un año por daños agravados y tentativa de apropiación ilegal agravada.

La defensa legal del acusado, Francisco Reyes Caparrós, dijo a El Nuevo Día que las convicciones fueron anuladas por Torres Cancel por fallas en la acusación y porque la defensa pudo probar que no se cumplieron los elementos del delito.

Sin embargo, un panel del Tribunal de Apelaciones revocó a Torres Cancel y hace cerca de un mes el Tribunal Supremo decidió no entrar en la controversia. Sin otros foros para apelar, hoy Swayden estaba citado a la sala 1106 del Tribunal de San Juan para ser sentenciado. Se suponía que Swayden llegará a la isla el viernes.

“No lo he conseguido. Le he enviado mensajes de texto y he hecho llamadas telefónicas. No estoy seguro de que esté recibiendo los mensajes”, dijo en corte abierta Reyes Caparrós a la jueza. El abogado recalcó que es la primera vez que su cliente se ausenta de un señalamiento judicial.

La fiscal del caso, María Esther Hernández Medina indicó a Torres Cancel que la defensa había sido diligente en citar a su representado y solicitó a la jueza que Swayden fuera sentenciado y se firmara la orden de arresto en su contra.

Torres Cancel accedió a firmar la orden de arresto, convirtiendo a Swayden en fugitivo, pero señaló para el 28 de enero la presentación del informe presentencia.