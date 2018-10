El empresario Ernesto Di Gregorio analiza una oferta de la fiscalía federal para declararse culpable ante la acusación por un esquema de fraude en la venta de un helicóptero al Departamento de Salud de Puerto Rico.

La fiscalía informó hoy al juez federal Gustavo Gelpí que ya hicieron la oferta y que el Ministerio Público ahora espera por el acusado para que conteste.

Mientras, la defensa informó al juez que todavía no estaba en posición de responder al ofrecimientos.

“Se necesita más tiempo”, sostuvo Juan Carlos Fontánez Nieves, abogado de Di Gregorio.

Ante ese panorama, Gelpí pautó para el 14 de diciembre la próxima vista del caso.

Di Gregorio fue acusado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 11 de julio de este año por un supuesto fraude de la compañía Ecolift por $7.7 millones contra el Departamento de Salud en al venderle un helicóptero que se debía usar como ambulancia aérea.

Según la acusación, Di Gregorio engañó a la agencia por no informarle que la aeronave no se podría utilizar con ese propósito porque no tenía los permisos correspondientes.

Mientras, a preguntas del juez, el abogado Fontánez informó que un caso previo que lleva la fiscalía federal contra Di Gregorio irá a juicio.

En ese caso, las autoridades imputan fraude electrónico contra Di Gregorio. También lo acusan de fraude de piezas de aeronaves y por contrabando de mercancía desde Estados Unidos a Venezuela.