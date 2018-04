En un hecho considerado nóvel en la historia jurídica moderna de Puerto Rico, los doce miembros del jurado en el caso del ex corredor de seguros Pablo Casellas Toro, convicto por el asesinato de su esposa Carmen Paredes, fueron citados a comparecer hoy, martes, ante el Tribunal de Bayamón para una vista adjudicativa.

Sin embargo, con solo dos testimonios, el Ministerio Público, representado por los fiscales Janet Parra, Phoebe Isales y Sergio Rubio, solicitó que se detuviera el proceso. Ante la decisión de la jueza Vivian Durieux de proseguir la vista para examinar el resto de la prueba, la Fiscalía dejó claro que acudirá al Tribunal de Apelaciones para que dicho foro intermedio emita una orden paralizando el proceso.

“Es un proceso que nunca se había dado en nuestra historia jurídica, precisamente porque el veredicto del jurado está revestido de un concepto que yo le llamo santidad jurídica. Nunca en nuestra historia moderna, alguien había cuestionado el veredicto del jurado de esta manera”, manifestó en sala la fiscal Janet Parra.

Fue una declaración jurada lo que detonó dicha vista adjudicativa. En ese documento presentado por la defensa y firmado por la jurado Vilma Enid Pérez Quiles, esta confirma que otro de los miembros del jurado, a quien nombró como José Pérez, restó credibilidad al único perito de la defensa, el ingeniero Rafael Jiménez Pérez.

En efecto, el equipo de defensa de Casellas Toro, integrado por los licenciados Harry Padilla y Juan Ramón Acevedo, solicita la celebración de un nuevo juicio, pues alega que su representado no recibió un juicio justo e imparcial, en parte por la conducta “impropia” de este integrante del jurado.

Pérez Quiles, quien fue la primera persona en testificar en la mañana de hoy, relató que, luego de haberse terminado el juicio, tuvo la iniciativa de reunirse con el licenciado Padilla para “clarificar algunas dudas”. En ese encuentro, le compartió al abogado las expresiones que alega haber escuchado de uno de sus compañeros de jurado, y se mostró dispuesta a firmar una declaración jurada haciendo constar su relato.

Según la testigo, al día siguiente, en un almuerzo concertado, Padilla le presentó el documento legal ya redactado y esta lo firmó tras corroborar el contenido como “correcto”, en presencia de un notario.

Esta forma en que se tomó la declaración jurada es donde yace el argumento principal de la Fiscalía para detener los trabajos. A su juicio, este acto resulta “impropio”, carece de confiabilidad, e incluso, puede ser visto como un asunto “orquestado” por la defensa. “Si se nos acerca un jurado le tenemos que pedir permiso al Tribunal para entrevistarlo”, insistió la fiscalIsales.

La defensa contraatacó a través del licenciado Acevedo, quien expresó que la manera en que se tomó la declaración es un asunto “colateral” que no tiene que ver con “el contenido y la veracidad del testimonio” vertido por Pérez Quiles.

Alegato de conducta impropia

Según el testimonio de Pérez Quiles, su compañero de jurado repitió en tres ocasiones -aun en el proceso de deliberación-, que el único testigo de la defensa carecía de credibilidad.

“(Luego del testimonio de Jiménez en sala), cuando entramos al cuarto (de jurado), él (José Pérez) dijo que ese señor no tiene credibilidad, que tuvo un caso de corrupción en el Tren Urbano y que tuvo que hacerle un ajuste de $1 millón en varillas”, relató Pérez Quiles.

No obstante, la jurado indicó que, en aquel momento, no creyó necesario reportar el suceso al alguacil, o al juez que presidía el caso, el ahora fenecido José Ramírez Lluch.

“La jurado dijo que, en tres ocasiones, escuchó unos comentarios, pero, en ese momento, no tuvo importancia, no consideró necesario decirle a un alguacil o a un juez que había un jurado que estaba utilizando información extrajudicial… Un año después, cuando se reúne con la defensa de la forma en que se reúne, es que tienen importancia esos comentarios”, objetó la fiscal Parra.

El segundo testigo en declarar, fue precisamente el jurado José Ramón Pérez Torrellas, quien alegadamente incurrió en el acto impropio que se dirime en sala. A preguntas de la jueza, Pérez Torrellas indicó que reconoció el nombre de Rafael Jiménez como un contratista de la Autoridad de Carreteras, que estuvo involucrado en la construcción del Tren Urbano en el área de consultoría.

En aquel entonces, Pérez Torrellas laboraba en esa misma agencia gubernamental como supervisor de los fondos del Federal Transit Administration (FTA). Su función era “reembolsar el dinero a la Autoridad de Carreteras por los gastos incurridos”.

Sin embargo, afirmó que su único comentario sobre la figura de Jiménez surgió luego de la lectura del veredicto. “No sé cómo es posible que (Rafael Jiménez) fuera perito, cuando había un jurado -yo- que era empleado de la Autoridad de Carreteras”, repitió así las palabras que dijera en aquel momento.

Fuera de ese comentario, el testigo no recuerda haber hecho mención de Jiménez Pérez ni antes ni durante el proceso de deliberación.

La jueza Durieux citó para hoy a los doce miembros del jurado, quienes, el 22 de enero de 2014, hallaron culpable a Casellas Toro de asesinato en primer grado, destrucción de prueba y violación a la Ley de Armas, en un veredicto de 11 a 1. De estos, solo uno se ausentó, puesto que actualmente reside en Estados Unidos.

Si el Tribunal de Apelaciones no responde a la solicitud del Ministerio Público para paralizar el proceso, la vista adjudicativa continuará el próximo lunes, 9 de abril, con los testimonios del restode los miembros del jurado que residen en Puerto Rico.

“Este proceso deliberativo es un proceso muy serio, por eso he sido sumamente cuidadosa de delinear bien las preguntas que se podían hacer y no hacer. Todo lo que sea el proceso mental del jurado de cómo decidieron y por qué, no puede ser objeto de preguntas, está prohibido por la Regla 606 de Evidencia”, enunció la jueza Durieux.

Casellas Toro, hijo del fenecido juez federal Salvador Casellas Moreno, extingue una condena de 109 años en prisión, tras ser encontrado culpable por el asesinato de Paredes, ocurrido el 14 de julio de 2012 en su residencia en Guaynabo.