La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, reveló ayer que el Municipio de San Juan enfrenta una batalla legal contra el exinspector de la Policía Municipal Heriberto Pagán Concepción, a quien despidió luego que una subordinada presentara una queja por acoso sexual.

Cruz adelantó que no reinstalará a Pagán Concepción, aunque el Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó al municipio cumplir la directriz de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) para restituir en su puesto al jefe policiaco y que se le pagara el sueldo y los beneficios que debió recibir.

Explicó que la CIPA ordenó al municipio reinstalar a Pagán Concepción “y darle 90 días de suspensión”, en lugar de expulsarlo de la Policía Municipal.

“Nosotros apelamos eso. En eso, el inspector en cuestión va a la corte y pone un mandamus. Nosotros acabamos de perder ese mandamus (recurso legal para ordenar alguna acción). Voy a seguir hasta la corte suprema de Puerto Rico”, adelantó la alcaldesa.

“Que la corte de este país le diga a las mujeres del Municipio de San Juan que, si un hombre comete un acto de hostigamiento sexual, que es la corte quien obliga a la alcaldesa de San Juan a decirle a las mujeres del municipio: ‘No te preocupes mija. Fue una vez nada más, bendito’”, sentenció.

Acto seguido, dijo que la expulsión de Pagán Concepción se produjo luego que el pasado 8 de marzo enviara, con su celular privado, un vídeo de una mujer con sus senos descubiertos, que se movían al ritmo de la música para dar los buenos días en inglés.

El mensaje, abundó Cruz, lo envió Pagán Concepción a través de un chat que también utilizaba para dar instrucciones. Cruz sostuvo que tras recibir la queja de una agente, se procedió a desarmar a Pagán Concepción y a expulsarlo.

José F. Avilés Lamberty, abogado del exoficial, sostuvo en entrevista telefónica con El Nuevo Día que “el municipio está incurso en desacato a la orden del tribunal porque ya el tribunal emitió una orden”.

Rechazó que su representado haya admitido haber enviado el vídeo a sus subordinados.

“Mi representado no admite ningún hecho. Lo que expresa es que los hechos ocurren por un error. Cuando bregas con el celular... se filtró una información que no debió haber salido. Él, por error, lo subió al chat. A mí, me ha pasado. Uno tiene que entender que estos teléfonos no son perfectos”, afirmó el abogado.

En su resolución, la CIPA concluye que Pagán Concepción violó el inciso 44 del Reglamento de la Policía Municipal de San Juan al “observar una conducta lesiva, inmoral o desordenada en detrimento de la Policía Municipal”.

“Al enviar un vídeo de carácter sexual a través de la red social WhatsApp, el apelante sí violó la Falta Grave A 44. Aunque fuera a un grupo privado, observó una conducta desordenada en detrimento de la Policía Municipal de San Juan. No importa si el grupo era privado y el apelante se encuentra franco de servicio”, concluyó la CIPA.

Recalca que el exinspector tenía 31 años de servicio, y “su conducta dejó mucho qué desear. Su experiencia en la Policía Municipal debió indicarle que el vídeo no era apto para ser enviado a través de una red social”.

Sin embargo, le ordenó al Municipio de San Juan cambiar la penalidad impuesta a Pagán Concepción porque “la destitución no es la apropiada en el presente caso”. Indica la CIPA que no hubo hostigamiento sexual contra la teniente que se quejó al ver el vídeo.

Pero la alcaldesa destacó que acoso sexual es toda conducta rechazada por una persona. “Que sea la corte (la) que tenga la cara de decir que enviarle a tus subalternas un vídeo así no es acoso sexual. La ley (contra el acoso sexual) define claramente que es como yo (la víctima) lo reciba. ¿Qué le digo yo a esa mujer? Que va a seguir siendo supervisada por él”, apuntó.

“Esto (la queja) era en medio del juicio del alcalde (Héctor) O’Neill (exalcalde de Guaynabo). Todo esto estaba pasando en medio del juicio del alcalde O'Neill”, agregó.