La jueza superior Rosa del Carmen Benítez Álvarez, del Tribunal de Carolina, declaró no ha lugar este martes la moción de desestimación por el cargo por negligencia temeraria al conducir que pesa contra el exsecretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani.

De esta forma, el juicio por este cargo menos grave comenzará este miércoles en el tribunal de carolinense. De ser encontrado culpable, el licenciado Somoza Colombani enfrenta una pena de multa no menor de $500 ni mayor de $1,000.

“El Tribunal durante la etapa de Regla 6 recibió prueba suficiente a los fines de determinar que un conductor que transita a una velocidad de 94 MPH en una vía pública cuya velocidad máxima es de 50 MPH, incurre en una conducta riesgosa que aumenta las probabilidades de que ocurra un accidente por el poco de tiempo de reacción que puede tener al percibir un riesgo y ello es motivo suficiente para que el agente del orden público que observó el incidente pudiese intervenir con el conductor”, dice la resolución de la jueza Benítez Álvarez emitida este martes.

Los hechos de este caso se remontan al 26 de agosto, cuando se detuvo al secretario de Justicia entre 2010 y 2012 por participar de presuntas carreras clandestinas en la avenida Baldorioty de Castro mientras conducía un vehículo Porsche Boxter del 2014 a supuesto exceso de velocidad (94 millas por hora en una zona de 50).

Cuando fue detenido por la Policía, el abogado se encontraba acompañado por su hijo de 17 años. El vehículo Porche que conducía fue incautado temporeramente.

Originalmente, Somoza Colombani fue imputado de violaciones a la Ley 22 de tránsito por regateo y conducir de forma negligente. El pasado 6 de septiembre la jueza Larissa Ortiz, del Tribunal de Carolina, no encontró causa para arresto contra el exfuncionario en ninguno de los cargos.