El juez Santiago Cordero Osorio emitió ayer, viernes, una orden de interdicto provisional para que el Departamento de Educación paralice el cierre de seis escuelas ubicadas en la región educativa de Arecibo.

La sentencia fue emitida en el Tribunal Superior de Arecibo y responde a una demanda sometida el 24 de mayo por Xiomara Meléndez León, madre de dos estudiantes de una de las escuelas afectadas, y quien es respaldada por el equipo legal de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR).

El veredicto del juez establece un cese y desista de todo trámite administrativo dirigido al cierre de las escuelas Laurentino Estrella Colon, en Camuy; Joaquín Rodriguez Ruiz, en Hatillo; Ramón Ávila Molinari, en Quebradillas; Rosa M. Rodríguez, en Vega Baja; S.U. Ramon E. Betances en Arecibo y la escuela Julio Lebrón Soto, en Lares.

“Lo que este tribunal tiene que determinar es que conforme a los reglamentos administrativos y cartas circulares del Departamento de Educación existe y se ha aplicado una fórmula que establece una línea justa para el cierre sin pasión y sin perjuicio de aquellas escuelas que así entiendan meritorias cerrar”, establece la sentencia.

El letrado expuso que “la parte demandante en el presente caso ha establecido claramente en el día de hoy (ayer) que existe mucho más que duda de si el Departamento de Educación está en efecto aplicando de forma justa e imparcial dicha línea”.

Además, el juez determinó que “este tribunal aprecia de la evidencia presentada hasta el momento que la actuación del Departamento de Educación en cuanto al cierre de escuelas raya en arbitrario, caprichoso e irrespetuoso”.

También sentenció que la incertidumbre que apreció en los testimonios del caso “crea un daño irreparable emocional peor que el cierre de escuelas”.

El juez ordenó la comparecencia de la secretaria de Educación, Julia Keleher, para el lunes 11 de junio en el Tribunal Superior de Arecibo.

Durante la vista, la agencia deberá presentar evidencia de los procedimientos y argumentos que tomó en consideración para el cierre de los planteles, “para poder responsablemente adjudicar esta controversia”.

El Departamento de Educación sostuvo mediante declaraciones escritas a endi.com que esta “es una orden interlocutoria en lo que se examina el caso en sus méritos”.

La agencia agregó que en el proceso de consolidación de escuelas “se hizo lo correcto poniendo a los estudiantes primero”.

“Sostendremos en el tribunal los argumentos y evidencia que sustentan el procedimiento”, estableció el departamento.

Reacciona la demandante

Meléndez León, la madre que figura como demandante en el caso, afirmó que recurrió al proceso legal ya que el Departamento de Educación nunca le dio explicaciones concretas sobre el cierre de la escuela Laurentino Estrella, en Camuy, a la que pertenecen sus dos hijos.

“El proceso que el Departamento de Educación utilizó para seleccionar las escuelas de cierre nunca se nos fue aclarado a los papás, nunca se nos fue notificado”, dijo la mujer.

Asimismo, dijo que la escuela, al momento del anuncio de su cierre, tenía una matrícula de 186 estudiantes, de los cuales 62 pertenecían al Programa de Educación Especial y otros seis pertenecían al Programa de Autismo.

La madre de una niña de 7 años y un niño de 10 que tiene autismo, sostuvo que tan reciente como en el 2017 la escuela de sus hijos fue adoptada por el Senado de Puerto Rico resultando ser reparada en la mayoría de sus facilidades, por lo que su infraestructura estaba en buenas condiciones.

Para Meléndez Colón no es negociable que en particular su hijo que tiene autismo pase a una escuela que, según ella, no cuenta con el salón apropiado para atender las necesidades del niño.

“Si ella (la secretaria de Educación) me dice que tiene una escuela cerca en Camuy con un salón igual o mejor al que mi hijo tiene hoy le puedo aceptar el cierre. Pero no puedo aceptar mucho menos que lo que el nene tiene”, estableció.

La madre espera defender el 11 de junio sus argumentos en la vista en la que se presentará el Departamento de Educación.

Unos 265 planteles de toda la isla figuran en el listado de consolidación de escuelas que presentó el Departamento de Educación en abril.

Esta no es la única demanda respaldada por la AMPR, pues la organización que representa a los maestros del sistema público ha presentado unos cinco recursos ante los tribunales para evitar la consolidación de planteles en el país.