La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció hoy que acudió ante el Tribunal de Apelaciones para paralizar la orden judicial en laque se le ordenó pagarle el bono de Navidad a los policías municipales.

De paso, reiteró que su intención es emitir el desembolso de este beneficio, el cual se supone hubiese hecho en diciembre de 2017, una vez la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) desembolse los fondos.

El anuncio lo hizo a una semana de que el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, acogiera una demanda radicada en junio pasado por el Concilio Nacional de Policías (Conapol) y dictara una orden de pago del bono a los agentes municipales en unos cinco días.

“La apelación presentada al Tribunal de Apelaciones establece que la Conapol no tiene ‘standing’ o legitimación para representar a empleados del municipio de San Juan. El municipio de San Juan tiene un sistema de personal y representación sindical exclusiva, que fue validado tanto por el Tribunal de Apelaciones como por el Tribunal Supremo. La Conapol no es una organización certificada ni autorizada por el municipio como representante sindical”, expresó la alcaldesa en un comunicado de prensa.

Añadió que “los abogados han indicado en su escrito apelación que el Tribunal de Instancia no tiene jurisdicción. El reclamo de los demandantes es uno obrero-patronal, que debe ser atendido administrativamente por la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) y no por los tribunales. La sentencia del tribunal de instancia es nula, pues se emitió sin jurisdicción”.

Por tales razones, Cruz alegó que los agentes municipales deben acudir al CASP a hacer las reclamaciones que entienden, pero no representados por el Conapol.

Cruz ya había adelantado el pasado 16 de agosto que apelaría el dictamen. De hecho, en esa ocasión reiteró que su intención era pagar el bono “cuando se tenga el dinero”.

Hoy, tras anunciar la apelación, la alcaldesa reiteró que no se ha negado a pagar el bono de Navidad.

“No me he negado a pagar el bono de Navidad. De hecho, no me he negado a pagar ninguno de los beneficios a nuestros empleados. Todo lo contrario, según nos han ido llegando ingresos, hemos ido cumpliendo con los beneficios de nuestros empleados. Cuando tengamos el dinero que a esos fines nos debe reembolsar FEMA, pagaremos a todos los empleados municipales el bono de Navidad, no solamente a los Policías Municipales.Desde diciembre de 2017 hasta la fecha, hemos pagado $4,453,286 en beneficios a los empleados y empleadas municipales, esto es una cuestión de principios, justicia y equidad. Pagaremos el bono a todos los empleados cuando tengamos los recursos necesarios”, insistió.

Cabe destacar que anteriormente la ejecutiva municipal había dicho que el pago del bono no se había realizado porque estaba en la espera de las demandas contra el gobierno central por el dinero que le adeuda el Banco Gubernamental de Fomento al ayuntamiento.