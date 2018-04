La Asociación de Maestros anunció que radicó un recurso legal para exigir que se declare inconstitucional la nueva Ley de Reforma Educativa, firmada la semana pasada por el gobernador Ricardo Rosselló.

En un comunicado de prensa, la presidenta de la organización magisterial, Aida Díaz, argumentó que el estatuto no solo atenta contra los derechos de los maestros, sino que además violenta el artículo de la Constitución del Estado Libre Asociado que establece que no se pueden utilizar fondos públicos para mantener escuelas que no sean del Estado. Este argumento fue el que respaldó en 1994 el Tribunal Supremo cuando declaró inconstitucional un programa de vales educativos que esta administración revivió en la reforma educativa.

La Ley 85 de 2018 además viabiliza que se establezcan en la isla las llamadas Escuelas Públicas Alianza o escuelas charter, los cuales son planteles públicos administrados por entes privados. La legislación crea una nueva ley orgánica para el Departamento de Educación, por lo cual modifica diversos aspectos administrativos de la agencia, entre ellos los procesos de recurso humanos y la organización de oficinas regionales.

“Acudimos a este foro con el claro convencimiento, consciencia social y moral de que la llamada reforma educativa no representa, sino otra cosa que no sea la promulgación e institucionalización de diversos sistemas de enseñanza que chocan con el principio de la educación pública y el derecho incuestionable que tienen los progenitores en Puerto Rico de que el Estado eduque teniendo como principio un solo norte, de acceso a una educación pública, gratuita, no sectaria. Llamar pública a las escuelas alianzas cuando las mismas van hacer administradas, dirigidas y controladas por manos privadas, es una contradicción claramente ilegal e inconstitucional”, expresó Díaz.

“Como representante exclusivo del magisterio y en medio del momento histórico en el que nos encontramos, la Asociación de Maestros siempre defenderá la escuela pública y el patrimonio constitucional que instituye en tal rango el deber del Estado de mantener un sistema público de enseñanza libre y no sectario”, añadió la líder sindical.

Mientras, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, indicó en expresiones escritas que “este Nuevo Modelo Educativo significa una gran transformación y estábamos seguros que tendríamos oposición de algunos sectores que resisten esos cambios que tanto necesitamos. Defenderemos la propuesta del gobernador en losforos pertinentes. Esta propuesta contó con el respaldo de personas de otros partidos políticos y del Pueblo en las pasadas elecciones y vamos a hacerla realidad. Al presente, aunque la parte demandante informó que presentó una demanda, no hemos sido emplazados”.