La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radicó este martes el recurso de certiorari que había anticipado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con la expectativa de que el máximo foro judicial estadounidense valide la estructura y el proceso de nombramiento de sus integrantes, según la ley federal Promesa.

En un recurso de 174 páginas, la JSF indicó al alto foro que su intervención es fundamental pues la controversia que resultó en la inconstitucionalidad de ese organismo supone en evento de “importancia excepcional”.

Alegando que la identidad de la JSF es de carácter territorial, el organismo indicó al alto foro federal que de validarse el fallo del Primer Circuito de Apelaciones, ello tendría “consecuencias gravísimas” en el poder del Congreso de Estados Unidos para desarrollar procesos innovadores en la gobernanza de sus territorios.

[Comunicado de Prensa] La JSAF radicó una petición ante el Tribunal Supremo de EE.UU. para que revise la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito que declaró inconstitucionales los nombramientos de los miembros de la Junta de Supervisión.

El recurso, en el que se alega que el foro apelativo intermedio malinterpretó “la relación estructural entre un gobierno nacional y aquellos territoriales, relata los esfuerzos de la JSF desde su creación hace unos tres años y que la práctica histórica demuestra que los oficiales territoriales no tienen que ser nombrados según lo establecido por la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense.

El pasado 15 de febrero, el Primer Circuito de Apelaciones concluyó lo opuesto, al establecer que el alcance, las facultades concedidas y el poder discrecional conferidos a los miembros de la JSF es de tal magnitud, que tales funcionarios son oficiales federales del gobierno de Estados Unidos y como resultado, debieron recibir el consejo y consentimiento del Senado.