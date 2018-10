El proceso de la selección del jurado que decidirá el futuro del exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, no podrá ser transmitido en directo por los medios de comunicación, determinó hoy el Tribunal Supremo.

La petición para la transmisión del proceso, que está pautado para los días 26 al 30 de noviembre, la realizó Noticentro de Puerto Rico.

El director de prensa de la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT), Daniel Rodríguez, explicó que la determinación no priva de que el proceso sea público. No obstante, los medios de comunicación no podrán retratar a los prospectos a jurado ni videograbar lo que ocurre en el proceso de entrevistas a los que se le somete para determinar si pueden analizar objetivamente la prueba que pesa contra el exalcalde.

Fue el juez Erick Kolthof Caraballo quien explicó las razones para rechazar que el proceso se transmita.

“Entiendo que autorizar la difusión en esta etapa expondría innesariamente a potenciales jurados que, durante el procedimiento, interactúan de manera activa, y cuya participación, además, es preliminar, pues se desconoce si finalmente serán parte del jurado seleccionado”, dijo el letrado.

Agregó que el Tribunal debe proteger a sus potenciales jurados y no exponerlos.

“No estoy de acuerdo con la exposición de la imagen y la voz de personas que, obligatoria y aleatoriamente, descargan su responsabilidad ciudadana al obedecer a nuestro llamado de comparecer al foro de instancia para ser examinadas por las partes y el magistrado que presida la vista de desinsaculación del jurado”, sentenció en el voto particular que escribió.

Por otro lado, Rodríguez informó que el Tribunal Supremo no tiene ante su consideración ninguna petición de un medio de comunicación para transmitir el juicio contra O’Neill por violación a la Ley de Ética, violencia doméstica y actos lascivos. Este proceso comenzará el 6 de diciembre en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

O’Neill fue acusado el 12 de diciembre. El juez Rafael Parés Quiñones le encontró causa en siete de los 11 cargos que le radicaron luego de que trascendiera que pactó un caso de hostigamiento sexual conuna exagente de la Policía Municipal de Guaynabo, a la que le pagó $350,000.

Luego de que la transacción se hiciera pública a finales del 2016, el Departamento de Justicia inició una investigación a principios del 2017 contra el exalcalde que dio paso a un referido al Panel del Fiscal Especial Independiente y a la posterior radicación de cargos.

O'Neill renunció a su cargo de alcalde en junio de 2017, en medio de la controversia que se generó.