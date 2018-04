Tras un acuerdo negociado con la Fiscalía, Lutgardo Acevedo López se declaró culpable esta mañana por todos los cargos que pesaban en su contra tras provocar la muerte del guardia de seguridad Félix Babilonia Valentín.

En la sala 1107 del Tribunal de San Juan, el otrora contador público hizo admisión de culpabilidad por el delito grave de homicidio negligente, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, y violación a la Ley de Tránsito.

El juez Alberto Pérez Ocasio sentenció a Acevedo López a una pena de cárcel de 15 años, a cumplir de forma concurrente con la pena de 9 años que extingue en la jurisdicción federal. Además, deberá pagar tres multas que suman $1000 y, a su salida de prisión, tendrá que participar de un curso de alcoholismo ofrecido por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca).

La fiscal Carmen Ortiz explicó, en un aparte con la prensa, que la alegación de culpabilidad también estipula que Acevedo López colaborará con todos los casos investigados por la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) que lo involucren. Tras concluir su cooperación, al amparo de la Regla 185C de Procedimiento Criminal, el convicto podrá solicitar una modificación de su sentencia a los efectos de rebajar los años en la cárcel.

“Parte del acuerdo es los casos que él tiene en investigación en la Oficina del FEI… En el caso de (el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime) Perelló, ustedes saben que él es testigo”, indicó Ortiz a preguntas de los medios.

El 30 de junio de 2012, al volante de un vehículo de motor a exceso de velocidad y bajo los efectos de bebidas alcohólicas, Acevedo López impactó el automóvil conducido por Babilonia Valentín. La víctima murió en el acto a causa de los golpes provocados por la fatal colisión, ocurrida en Moca.

En la sala, se encontraban miembros de la familia de ambos. Del lado derecho, sollozaban algunos de los familiares del ahora convicto. Del lado izquierdo, estaban sentados los hermanos del fenecido, Aida, Héctor y Nereida Babilonia, quienes viajaron desde Chicago para presenciar la vista, y observaron con rostros sobrios el proceso.

A su salida manifestaron que, pese a haber atravesado un “proceso difícil” que les hizo perder la confianza en el sistema de justicia de Puerto Rico, finalmente se hacía justicia.

“Borrón a la mancha en el sistema de justicia”

En el 2012, Acevedo López enfrentó un primer juicio por el mismo delito en el Tribunal de Aguadilla. Sin embargo, en esa ocasión quedó absuelto por el ahora convicto exjuez Manuel Acevedo Hernández, quien fue sentenciado a 10 años de cárcel a nivel federal por conspiración y soborno, convirtiéndose así en el primer juez de Puerto Rico preso por corrupción judicial.

El 13 de abril de 2016, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la celebración de un nuevo juicio contra Acevedo López, luego de que se comprobara que el exempresario sobornó a Acevedo Hernández para que lo exonerara, a cambio de regalos de prendas, ropa, arreglos a su hogar, una motora y el saldo de sus deudas con el Departamento de Hacienda.

Acevedo López se declaró culpable por el cargo de soborno, y actualmente extingue su condena de nueve años en la cárcel de Bayamón.

A su salida de la sala, la fiscal Ortiz resaltó que, aparte de lograr que finalmente se hiciera justicia a la víctima y sus familiares, también se borró la mancha impregnada en el sistema de justicia a raíz del caso de soborno.

“Fue un proceso amañado, fraudulento, que, a nuestro entender, puso una mancha sobre la imagen del sistema de justicia. Hoy se borra esa mancha a raíz de un proceso justo, limpio, donde se logró la convicción por un caso que tenía una prueba clara y contundente”, pronunció.

Habla Lutgardo Acevedo

Haciendo uso del derecho a alocución que le corresponde, Acevedo López leyó una carta escrita a puño y letra, en que pidió perdón a los familiares de Babilonia Valentín, y recalcó que todo fue un accidente.

“Yo no salí de mi hogar a matar a nadie; nunca he tenido la intención de causar daño alguno. Por peor que traten de hacer ver estos hechos, es que siempre será un accidente”, repitió.

Relató que a Babilonia Valentín lo conoció desde que se desempeñaba como policía estatal en la División de Patrullas de Aguadilla, y rememoró cuando iban a comer juntos en una guagua de comida en el Hospital Buen Samaritano.

“Empecé como él (Babilonia), siendo un humilde guardia… La prensa publicó con insistencia que yo viajaba en un BMW, como si eso me hiciera responsable o como si fuera una lucha de clases. Yo vengo de una familia de gente pobre, humilde y bien trabajadora… Trabajé duro, me esforcé y logré cierto éxito en la vida. Eso no me convierte en una mala persona”, expresó.

Hizo hincapié en todos los esfuerzos que realizó para ayudar monetariamente a la familia de Babilonia Valentín tras el fatal suceso, en términos de los pagos del seguro, el sepelio, entre otros. Además, dejó entrever repetidamente que consideraba que, en el proceso, se le ha dado un trato injusto en comparación con otros autores de accidentes fatales de tránsito.

“La cárcel es peor que la muerte, y resulta peor aun cuando la enfrenta una persona responsable, activa, llena de ideas buenas para la sociedad para el comercio y su familia… Con gusto cambiaría mi lugar por el de Félix, tal vez a él no lo hubiesen hecho pasar por todo lo que yo he pasado”, se lamentó.

En reacción a sus palabras, la fiscal Ortiz recalcó a este medio que Acevedo López omitió en su alocución todo lo que tenía que ver con el caso de soborno.

“Me llama la atención que él omite que, cuando tuvo que enfrentar la justicia por primera vez, hubo un soborno a un juez, hubo un intento de tergiversar una prueba para conseguir un fallo de absolución a cambio de dinero… Peso es que nosotros estamos en un proceso como este… Fue una persona que burló el sistema… Eso no lo mencionó en su alocución”, reaccionó.

Por su parte, los miembros de la familia, trataron de compadecer a la familia del convicto, pero se mantuvieron firmes en que, “seis años tarde”, se alcanzó la justicia.

“Yo no digo que yo no lo voy a perdonar porque tú tienes que ver que la familia de él está sufriendo también, pero nosotros perdimos al querido, él está en la cárcel. Eso es diferente”, afirmó Héctor Babilonia.