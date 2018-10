El Tribunal Supremo suspendió hoy, miércoles, por cuatro meses de empleo y sueldo a la jueza Gema González Rodríguez del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo por violaciones éticas.

La sentencia del alto foro judicial surge luego de que varios exclientes de González Rodríguez sometieran quejas en su contra.

Según el documento del Supremo, los cuatro querellantes – Migdalia Gómez Correa, María Colón Rivera, Miguel Burgos Villafañe, y María del Pilar Rodríguez Carrión – eran clientes de la togada cuando esta ejercía como abogada en la práctica privada.

Estos indicaron que la ahora jueza no les informó de su nombramiento y que, por tal razón, no podría continuar representándolos. De la sentencia también se desprende que González Rodríguez no completó las gestiones legales para las cuales fue contratada.

“Tampoco les comunicó la situación procesal de sus casos a ese momento. Asimismo, no rindió cuentas de los gastos y honorarios incurridos hasta entonces. Tampoco reembolsó aquellas sumas pagadas en exceso por trabajo no realizado, y no devolvió los expendientes a sus exclientes. Se le atribuyó, además, la cesión de los asuntos de los promoventes a otra abogada, así como la custodia de los expedientes correspondientes, sin obtener autorización previa de los que eran sus representados”, lee el trasfondo procesal de la sentencia.

Además de la suspensión, el Supremo ordenó, “en la medida en que no se haya efectuado aún, la devolución a los promoventes de los honorarios pagados por trabajos no realizados y que se nos acredite lo anterior en el término de 30 días contados” a partir de la notificación de la sentencia.

El juez Ángel Colón Pérez emitió una opinión disidente, a la que se unió la jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez.

González Rodríguez fue nombrada a su puesto por el exgobernador Luis Fortuño y confirmada por el Senado en diciembre de 2012.