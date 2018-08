La jueza Lauracelis Roques Arroyo, quien preside la Sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal de San Juan, se reservó esta tarde su fallo al atender una petición de mandamus presentada por la Cámara de Representantes para obligar al Negociado de Ciencias Forenses (NCF) a permitir a un grupo de legisladores realizar una vista ocular en la institución y tener acceso a los alrededor de 70 cadáveres almacenados en cinco vagones ubicados en los predios del edificio público.

La representación legal de los legisladores, encabezada por Carlos Rivera Justiniano, accedió a una serie de requerimientos de seguridad solicitados por el NCF para que los funcionarios de las comisiones de Salud y Seguridad Pública tuvieran acceso a los cuerpos, pero no se pudieron poner de acuerdo en cuanto a la fecha y el horario de la visita ocular, que típicamente se realizan sin previo aviso.

La posición del NCF, presentada por su abogado Iván Ramírez Camacho, apuntaba a que, por limitaciones presupuestarias y de personal, la institución no podía mantener una serie de empleados disponibles las 24 horas del día y los siete días de la semana esperando a que los legisladores realizaran la visita. Así, Ramírez Camacho propuso periodos de 20 días o 40 días para que los legisladores realizaran la vista, pero en horario laborable.

Esta restricción fue rechazada por los legisladores, basándose en el propio texto de la Constitución que le confiere a la Asamblea Legislativa la facultad de realizar investigaciones. De hecho, Roques Arroyo les recordó a las partes que tomaría su decisión basándose en el texto de la resolución investigativa que dio paso a la vista ocular, aunque podría establecer límites de horario.

“Insisten en que ellos pueden ir a cualquier agencia del ejecutivo o cualquier instalación pública en el momento en que lo entiendan para ejercer su facultad”, dijo Rivera Justiniano en un aparte con la prensa al finalizar la vista “Al insistir en un horario en particular los legisladores entienden que no es razonable esa autorestricción. Como planteamos al tribunal, la facultad de legislador no está restringida de tiempo o espacio a menos que el cuerpo (legislativo) así lo haga”.

A preguntas, dijo que se tendría que discutir acudir al Tribunal Supremo si el fallo de Roques Arroyo limita de alguna forma las libertades que tiene la Legislatura para investigar.

El pasado 20 de julio los integrantes de las comisiones de Salud y Seguridad Pública de la Cámara realizaron una vista ocular en el NCF. Intentaron inspeccionar los vagones que almacenan cadáveres, pero la administración del NCF tuvo reservas a que personal de la prensa grabara el interior de los vagones refrigerados, alegando que esa acción ponía en riesgo la acreditación del NCF.