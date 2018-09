La jueza Larissa Ortiz, del Tribunal de Carolina, no encontró causa esta tarde contra el exsecretario de Justicia, Guillermo Somoza, a quien se le imputaba guiar en exceso de velocidad y regateo tras ser detenido el 26 de agosto en la avenida Baldorioty de Castro en compañía de su hijo de 17 años.

Tampoco se encontró causa por los mismos cargos contra José R. Moreno, el individuo con quien presuntamente regateaba Somoza esa mañana.

El teniente Rodolfo León indicó que la prueba fue presentada por el agente Alvin Ramos, de la División de Patrulla de Carreteras de Carolina. El radar que utiliza la Policía para registrar la velocidad de los vehículos marcó 94 millas por hora en el caso de un Porsche manejado por Somoza y en el caso del Mercedes Benz de Marrero, marcó 90 millas por hora.

León no pudo precisar qué elementos de juicio utilizó Ortiz para no encontrar causa y no pudo indicar si la intención de la fiscalía es ir en alzada.

De hecho, aunque el caso fue consultado con el fiscal de distrito de Carolina, ningún fiscal se presentó a la vista de causa para arresto por los cargos, ambos menos grave.

"No necesitaba un fiscal por ser cargos menos grave, pero por la magnitud de la situación y ser figura pública, era favorable", dijo León.

"Nuestro trabajo es llevar los imputados al tribunal. La Policía hizo su trabajo, pero la determinación no está en nuestras manos", dijo.

Se esperaba que esta tarde se le entregaran a tanto Somoza como Marrero sus respectivos vehículos.

De otra parte, el Departamento de la Familia, a través de una portavoz, indicó a El Nuevo Día que no se encontraron criterios ni elementos para recomendar una acción de remoción del hijo de Somoza o alguna acción posterior.