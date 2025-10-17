Opinión
17 de octubre de 2025
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A enfrentar vista preliminar las imputadas de asesinar a la adolescente Gabriela Nicole

Elvia Cabrera Rivera y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, regresan este viernes al Tribunal de Primera Instancia de Aibonito

17 de octubre de 2025 - 9:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La muerte de la adolescente Gabriela Nicole Pratts se reportó en agosto pasado. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Aibonito - Elvia Cabrera Rivera y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, regresarán este viernes al Tribunal de Aibonito para enfrentar la vista preliminar por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts.

La audiencia, pautada para las 10:00 a.m. en la sala 004 ante la jueza superior Marielem Padilla Cotto, se celebra luego de que el tribunal determinara que la joven sí puede ser procesada por el crimen.

El psicólogo José Malavé encontró que la joven puede entender el proceso judicial y cooperar con la defensa. Por tanto, fue trasladada desde el Hospital Psiquiátrico de Ponce hasta la correccional de Bayamón.

“Nuestros fiscales están preparados para desfilar la prueba contra ambas imputadas para que se le haga justicia a Gabriela Nicole Pratts”, dijo la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres.

Además, el caso ha generado controversia por la evaluación física general realizada la semana pasada por el pediatra y actual secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos.

De hecho, la secretaria de Justicia indicó el miércoles que la evaluación no fue coordinada por la agencia, pues le correspondía a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Addicción (Assmca).

“El secretario de Salud, como jefe de la instalación hospitalaria en la que se encontraba la imputada, y en función de la especialidad de pediatría que posee y ante la necesidad de este tipo de especialista en ese momento, pues hubo más de cinco intentos infructuosos para obtener un pediatra que la evaluara, hizo una evaluación estrictamente física de la imputada, lo cual está facultado para hacerlo”, dijo.

Ambas imputadas enfrentan un cargo por asesinato en primer grado, al amparo del Artículo 93(a) del Código Penal, y otro por violación al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, específicamente por uso de arma blanca.

Tras examinar la prueba presentada por la Fiscalía, la jueza Valerie Telles halló causa para arresto y les impuso una fianza de $1 millón -$500,000 por cada cargo- a cada una de las imputadas, siendo ingresadas a una institución correccional en Bayamón.

El crimen se reportó a las 12:00 a.m. del 11 de agosto, cuando las autoridades fueron alertadas sobre de un incidente ocurrido cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, en Aibonito.

Según información preliminar, una llamada recibida desde una institución médica alertó a la Policía dos menores de 16 años (una mujer y un hombre) que habían llegado al lugar con heridas de arma blanca.

La Uniformada confirmó en aquel momento que Pratts, residente de Aibonito, falleció debido a las heridas recibidas, mientras que el otro joven herido fue evaluado y se encontraba en condición estable.

Las autoridades han confirmado que el incidente fue el desenlace de un altercado que surgió aquella noche y que más personas enfrentarán cargos. Al momento, esto no ha ocurrido y la investigación sigue en curso.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
