Carolina - El proceso para seleccionar el jurado que escuchará y deliberará en el juicio contra de Jacklyn Hirmys Lugo Colón y Juan Miguel Castillo Martínez por el asesinato en primer grado de la empleada del motel Yess en Carolina, Edmil de León García, continuó hoy a paso lento en la sala 203 del Tribunal de Carolina.

Uno de los fiscales a cargo del caso por el ministerio público, José Villamarzo, indicó a El Nuevo Día que la selección de los 12 miembros del jurado comenzó en noviembre del año pasado, y esta tarde, el juez Francisco Borelli Irizarry advirtió a las partes que el proceso no culminaría hoy, miércoles, y que podría extenderse hasta marzo. Borelli Irizarry tiene pautado comenzar el juicio en su fondo para el mes de abril , casi un año después que Lugo Colón y Castillo Martínez, supuestamente, asesinaron a De León García.

“En estos momentos nos encontramos en la etapa final de lo que es la selección del jurado para entonces pasar al inicio del juicio con el desfile de prueba por parte del ministerio público. El juicio como tal está pautado para comenzar el 18 de abril. La pandemia (del COVID-19) obviamente ha complicado un poco el proceso, pues hay que cumplir con las medidas salubristas vigentes, y eso no nos permite trabajar con la celeridad de antes y la que quisiéramos trabajar”, resaltó el licenciado Villamarzo en un aparte con El Nuevo Día antes de comenzar los trabajos en el Tribunal de Carolina.

Lugo Colón y Castillo Martínez enfrentan cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas por la muerte de De León García, de 26 años, y madre de una niña de tres años, el pasado 3 de abril de 2021.

La pareja, que fue arrestada el 4 de abril mientras transitaban en un vehículo por la barriada Bitumul en Hato Rey, fue localizada gracias a una confidencia que llevó hasta unos familiares, quienes luego ofrecieron información sobe la ubicación de los acusados. El Negociado de la Policía indicó, el día del arresto de Lugo Colón y Castillo Martínez, que ambos intentaron huir de Puerto Rico. A cada acusado se le impuso una fianza de $1,050,000.

De acuerdo con la investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, los acusados alquilaron la cabaña 32 del motel Yess el 3 de abril de 2021. Ese día, De León García, empleada del motel, acudió a la cabaña para informarle a la pareja que el tiempo por el que habían pagado había terminado y que tenían que pagar para extender su estadía o abandonar la habitación.

Testigos entrevistados por la Uniformada indicaron que Lugo Colón y Castillo Martínez comenzaron a increparle a De León García y, supuestamente, la amenazaron con dispararle. La víctima se retiró a la oficina de administración, pero pietaje capturado por cámaras de seguridad, supuestamente, muestran que los acusados se montaron en un vehículo y pararon en la oficina.

Acto seguido, Lugo Colón, supuestamente, volvió a discutir con De León García. Castillo Martínez, de acuerdo con las imágenes grabadas, se bajó del vehículo con una pistola en mano y le propinó un golpe en el rostro a la víctima. De León García intentó defenderse, pero Castillo Martínez le propinó un disparó que le provocó la muerte en el acto.

Al momento de ser arrestados, la Policía informó que se ocupó en el vehículo un arma de fuego que, se presume, fue la que se utilizó en el asesinato de De León García. Los agentes ocuparon, además, drogas.

“Para nosotros no hay casos sencillos y los tratamos todos con la misma seriedad. Contamos con una prueba robusta y convincente y entendemos que no debemos tener problemas en probar nuestro caso más allá de toda duda razonable. Tenemos todo tipo de pruebas, pero en estos momentos no vamos a entrar o hablar sobre de qué consiste la prueba que desfilaremos. Sí puedo decir que tenemos buenas pruebas para lograr una convicción”, enfatizó Villamarzo.

“Tenemos tres semanas completas separadas para llevar a cabo el proceso. No podría decir si nos extenderíamos en todo ese tiempo porque todo dependerá de cómo se vayan trabajando los procedimientos; puede haber días en que las cosas se muevan más rápido, como pueden haber días todo transcurra más lento”, añadió el fiscal.

El Nuevo Día intentó entrevistar u obtener una reacción de los abogados Johnny García Tirado, representante de Castillo Martínez, y de Alejandro Sanfeliú, quien representa a Lugo Colón, pero ambos declinaron hablar.

Además de los cargos por el asesinato de De León García, Lugo Colón y Castillo Martínez también enfrentarán otros dos procesos judiciales por cargos de secuestro, agresión, posesión de sustancias controladas y otros crímenes en hechos no relacionados con la muerte de la joven de 26 años. Como parte del arresto del 4 de abril de 2021, a Lugo Colón se le radicaron 10 cargos por violaciones a la Ley de Armas, posesión de drogas y daños, y se le impuso una fianza de $1.5 millones.

Por su parte, a Castillo Martínez se le radicaron siete cargos relacionados al proceso de arresto, con una fianza de $1,050,000.

Además, en el mes de abril de 2021 el juez Rafael Parés Quiñonez, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto contra la pareja por un incidente violento que ocurrió en Toa Baja. Específicamente, Lugo Colón enfrenta cargos de violencia de género, secuestro, robo agravado, apropiación ilegal y violaciones a la ley de armas por, supuestamente, entrar a la residencia de una expareja en Toa Baja, robarle su vehículo y otras pertenencias y soltarlo en una urbanización de Canóvanas.

Por este incidente, Castillo Martínez enfrenta cargos de agresión, amenaza, robo agravado, secuestro, apropiación ilegal y violaciones a la Ley de Armas.

Mientras, el 5 de mayo de 2021, la Fiscalía de Carolina radicó nuevos cargos de tentativa de asesinato contra la pareja. Una mujer que era dueña de una propiedad que le alquiló a Lugo Colón sostuvo que mientras transitaba por una carretera en Río Piedras, Lugo Colón y Castillo Martínez se le acercaron en una guagua Honday Odyssey y le realizaron disparos. La querellante resultó ilesa.

Al parecer, Lugo Colón pasó a recoger unas pertenencias en la residencia y dispararon contra la mujer para amedrentarla. A ambos se les impuso una fianza de $400,000.