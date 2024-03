Abogado de Luis Irizarry Pabón argumenta que descalificación debía resolverse internamente por ser un “problema político”

La representación legal del suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón , argumentó este lunes que la controversia respecto a la descalificación del candidato se debía dirimir internamente, como un proceso disciplinario, y no mediante la vía judicial.

El abogado Frank Torres Viada sostuvo que se trataba de una cuestión política en la que, “si el partido, después de certificarlo y después de que es su candidato, entiende que no es idóneo, tiene una vía interna, que es un proceso interno disciplinario”.

Particularmente, refirió al juez Anthony Cuevas Ramos, quien presidió la vista argumentativa, al capítulo 10 del reglamento del Partido Popular Democrático (PPD) en la que, indicó, se provee para la “‘suspensión de su derecho a ser candidato a un puesto interno del partido o representarlo en un puesto público por un período que no exceda el del cuatrienio en curso, a menos que por ley se disponga lo contrario’. Yo creo que ahí la parte querellante tiene su remedio político para su problema político, que es un asunto que no pertenece a este honorable tribunal”.

Asimismo, expresó que, si el PPD no quería “un alcalde denunciado, no lo podían certificar”.

“La única manera de sacar a una persona certificada de la papeleta es viniendo al tribunal. Así que, la disciplina que nos se permite el reglamento es para disponer de asuntos de personas que no cumplen con las normas del reglamento. Para descertificar a una persona ya certificada, solamente hay un camino, es venir al tribunal. Es más, la Comisión (Estatal de Elecciones, CEE), por más que yo le diga que todo el partido está de acuerdo en desafiliarlo, la Comisión no lo va a sacar de la papeleta. No puede, hay que venir al tribunal”, aseguró Cruz.