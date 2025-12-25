Acusado de secuestrar y agredir sexualmente a una menor de 14 años evalúa declararse culpable

La Fiscalía federal envió a Jelson Juriel “Jay” Calderón Carrasquillo, acusado de secuestrar y agredir sexualmente a una menor de 14 años en el área metropolitana, una oferta de acuerdo para declararse culpable.

Así lo confirmó la fiscal federal Jenifer Hernández Vega en una moción que presentó el 19 de diciembre a petición de la jueza de distrito Silvia L. Carreno Coll, quien solicitó un informe actualizado sobre el caso.

“El 8 de diciembre, se envió una oferta que considera los cargos de la acusación y otro cargo adicional. Se proporcionó el descubrimiento (de prueba) respecto a este último. El abogado defensor solicitó tiempo adicional para revisar la oferta con el acusado", sostuvo Hernández Vega en la moción.

Hernández Vega agregó que se completó el proceso de descubrimiento de pruebas. Sin embargo, debido a las conversaciones en curso, solicitó que se programe una vista de estatus dentro de 30 días para informar lo más reciente.

“En la última conferencia sobre el estado del caso, realizada el 21 de octubre de 2025, el suscrito informó que se estaba realizando una investigación adicional relacionada con otras comunicaciones y actividades del acusado que podrían derivar en cargos adicionales. Las partes acordaron que se concediera tiempo adicional para las negociaciones de un plea agreement (acuerdo de declaración de culpabilidad)“, añadió la fiscal.

Fotografía difundida por el FBI sobre Jelson Juriel “Jay” Calderón Carrasquillo. (Suministrada)

Calderón Carrasquillo enfrenta seis cargos que incluyen transportar a una menor con la intención de participar en una actividad sexual, secuestro de una menor, recepción y posesión de pornografía infantil, producción de material de explotación infantil y posesión de un arma de fuego.

Según la declaración jurada de un agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), los hechos ocurrieron al mediodía del 27 de febrero, cuando la víctima salió de su escuela en Guaynabo y caminaba hacia su hogar.

La menor conversaba, mediante videollamada, con su hermana cuando el acusado, presuntamente, la secuestró y montó a la fuerza en su guagua Dodge Durango negra. Tras el suceso, Calderón Carrasquillo fue arrestado en el municipio de Bayamón.

Actualmente, permanece en el Centro Metropolitano de Detención federal en Guaynabo.

Calderón Carrasquillo, residente de Loíza, fue procesado en cuatro ocasiones previas por la Policía de Puerto Rico. El expediente sostiene que enfrentó cargos a nivel estatal por causar “daños a la propiedad”.

