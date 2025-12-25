Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Acusado de secuestrar y agredir sexualmente a una menor de 14 años evalúa declararse culpable

Una moción radicada por la Fiscalía federal confirmó que hay conversaciones a esos fines

25 de diciembre de 2025 - 5:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La imagen muestra la guagua Dodge Durango negra que, presuntamente, conducía por el acusado Jelson Juriel “Jay” Calderón, según el FBI. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Fiscalía federal envió a Jelson Juriel “Jay” Calderón Carrasquillo, acusado de secuestrar y agredir sexualmente a una menor de 14 años en el área metropolitana, una oferta de acuerdo para declararse culpable.

RELACIONADAS

Así lo confirmó la fiscal federal Jenifer Hernández Vega en una moción que presentó el 19 de diciembre a petición de la jueza de distrito Silvia L. Carreno Coll, quien solicitó un informe actualizado sobre el caso.

El 8 de diciembre, se envió una oferta que considera los cargos de la acusación y otro cargo adicional. Se proporcionó el descubrimiento (de prueba) respecto a este último. El abogado defensor solicitó tiempo adicional para revisar la oferta con el acusado", sostuvo Hernández Vega en la moción.

Hernández Vega agregó que se completó el proceso de descubrimiento de pruebas. Sin embargo, debido a las conversaciones en curso, solicitó que se programe una vista de estatus dentro de 30 días para informar lo más reciente.

“En la última conferencia sobre el estado del caso, realizada el 21 de octubre de 2025, el suscrito informó que se estaba realizando una investigación adicional relacionada con otras comunicaciones y actividades del acusado que podrían derivar en cargos adicionales. Las partes acordaron que se concediera tiempo adicional para las negociaciones de un plea agreement (acuerdo de declaración de culpabilidad)“, añadió la fiscal.

Fotografía difundida por el FBI sobre Jelson Juriel “Jay” Calderón Carrasquillo.
Fotografía difundida por el FBI sobre Jelson Juriel “Jay” Calderón Carrasquillo. (Suministrada)

Calderón Carrasquillo enfrenta seis cargos que incluyen transportar a una menor con la intención de participar en una actividad sexual, secuestro de una menor, recepción y posesión de pornografía infantil, producción de material de explotación infantil y posesión de un arma de fuego.

Según la declaración jurada de un agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), los hechos ocurrieron al mediodía del 27 de febrero, cuando la víctima salió de su escuela en Guaynabo y caminaba hacia su hogar.

La menor conversaba, mediante videollamada, con su hermana cuando el acusado, presuntamente, la secuestró y montó a la fuerza en su guagua Dodge Durango negra. Tras el suceso, Calderón Carrasquillo fue arrestado en el municipio de Bayamón.

Actualmente, permanece en el Centro Metropolitano de Detención federal en Guaynabo.

Calderón Carrasquillo, residente de Loíza, fue procesado en cuatro ocasiones previas por la Policía de Puerto Rico. El expediente sostiene que enfrentó cargos a nivel estatal por causar “daños a la propiedad”.

Juriel “Jay” Calderón Carrasquillo enfrenta cargos por secuestro de un menor y transporte de un menor para participar en actividad sexual criminal.
Juriel “Jay” Calderón Carrasquillo enfrenta cargos por secuestro de un menor y transporte de un menor para participar en actividad sexual criminal. (Suministrada)

También fue fichado en dos ocasiones por “abuso conyugal”, mientras que en el 2018 fue imputado por “apuntar y disparar” un arma de fuego. Sin embargo, se desconoce el resultado de los procesos judiciales correspondientes a esos casos.

Tags
Breaking NewsTribunal FederalTribunal Federal en Puerto RicoFiscalía federal Agresión sexualSan Juan
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: