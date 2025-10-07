Acusan a dos hombres en Guayama por actos lascivos contra menores

Dos hombres de Guayama quedaron en libertad luego de pagar una fianza tras ser imputados por actos lascivos y maltrato de menores en la mañana del martes en el Tribunal de ese municipio, informó el Departamento de Justicia.

En el primer caso, El juez Ángel Rodríguez Torres, del Tribunal de Guayama, encontró causa para arresto contra Ernesto A. Quiles Montalván, de 31 años, por ambos cargos mencionados, radicados por la fiscal Gabriela Torres.

Según la investigación realizada por agentes adscritos a la división de Violencia de Género y Asuntos Juveniles de la Policía en Guayama, para la fecha del 20 de julio del 2024, una querellante denunció a las autoridades que Quiles Montalván presuntamente abrazó a una menor de 13 años por la parte de atrás y con sus manos tocó a la menor en sus partes íntimas.

PUBLICIDAD

Ernesto A. Quiles Montalván, de 31 años, enfrenta cargos de actos lascivos y maltrato de menores. (Suministrada)

Rodríguez Torres le impuso al imputado una fianza de $70,000, que pudo prestar, quedando en libertad hasta la fecha de su vista preliminar, pautada para el próximo 14 de octubre.

En el segundo caso, en un hecho no relacionado con el primero, Rodríguez Torres también halló causa para arresto, en la mañana del martes, contra Carlos Morales Ramos, de 36 años, también por cargos de actos lascivos y maltrato de menores.

Carlos Morales Ramos, de 36 años, también por cargos de actos lascivos y maltrato a menores. (Suministrada)

Según detalla la investigación de la Uniformada, el pasado 29 de agosto, utilizando una máquina de dar masajes, presuntamente tocó las partes íntimas de una menor de 10 años.