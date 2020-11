La vista preliminar contra Jay O’Neill González, acusado por el asesinato de la joven Rosimar Rodríguez Gómez, comenzó esta mañana con el testimonio del agente investigador del caso Jesús M. Alicea Ortiz.

La fiscalía también presentó como testigos para esta etapa a Zaida Martínez Rodríguez, prima de Rodríguez Gómez, y Xadiel Ián Cabranes Mojica, quien era amigo del imputado.

O’Neill González observó la vista por video-llamada, mientras que estuvo representado por el licenciado Manuel Morales Shmidt.

El agente indicó que, según la información obtenida en las entrevistas que realizó en la investigación, O’Neill González había sostenido una relación de pareja con Jorelys Soto, quien también fue identificada como expareja de Rodríguez Gómez. El oficial señaló que para el 13 de septiembre, supuestamente, el imputado le confesó a Cabranes Mojica que había asesinado a una persona de nombre Sebastián.

“Xadiel manifestó que se sintió intimidado” por la alegada confesión, dijo el agente, según recordó de su entrevista con Cabranes Mojica.

A preguntas de la fiscal Gretchen Pérez Catinchi, el agente agregó que el imputado lo llamó el 16 de septiembre para contarle que había encontrado unos vídeos de índole sexual de su pareja. “Jay estaba lloroso y molesto”, dijo el agente, según la confesión de Cabranes Mojica. “Estaba molesto porque ella le había faltado a su confianza”.

Supuestamente, Cabranes Mojica le pidió que se calmara, pero después O’Neill González le contestó por texto que estaba “tratando, pero que tenía la mente a millón”.

De acuerdo con el agente, Cabranes Mojica estaba frente a su residencia al día siguiente, en la noche del 17 de septiembre, cuando llegó O’Neill González y, sin decirle nada, bajó le mostró “en forma de burla” una de sus manos cerrada, y levantó solo el dedo meñique y el anular.

Alicea Ortiz indicó que Cabranes Mojica vio más tarde en las redes sociales la foto de Rodríguez Gómez y de Soto, indicando que estaban desaparecidas.

Intentó comunicarse con Soto, con quien había sido amigo mucho antes, pero que ella no le contestó de inmediato. Luego intercambiaron textos hasta el día 21 de septiembre. La jueza Sylvia Díaz Solla no permitió que se usara como referencia esa conversación, pues Soto no es testigo, ya que declinó declarar.

Según el agente, ese momento Cabranes Mojica manifestó a su pareja que pensaba que O’Neill González era el responsable de lo sucedido.

Esa noche del 17 de septiembre, entre las 9:10 y 9:12 de la noche, Martínez Rodríguez vio cómo alguien secuestró a su prima desde el frente de la residencia, según la querella que rindió y que ratificó al ser interrogada. Alicea Ortiz dijo que su versión plantea que Rodríguez Gómez había llegado a la casa “nerviosa, pálida y asustada”.

Rodríguez Gómez estaba intercambiando textos con Soto, pero que no le contestaba las llamadas, porque supuestamente le pasaba algo y que necesitaban encontrarse. Entonces, le pidió que le enviara la ubicación por GPS de la casa y que bajara de la residencia.

“Resulta que dentro de esa conversación, Zaida indica que Rosimar estaba desesperada, vociferando que ‘a Jolenis le pasaba algo’”,

Su prima le pidió que no saliera, porque probablemente llegaría acompañada, ya que “ella no tiene vehículo”, dijo el agente, pero Rodríguez Gómez no le contestó y salió, sentándose en un muro frente a la residencia.

Según el agente, la prima Martínez Rodríguez vio cuando llegó a toda prisa una guagua Suzuki SX4 de cuatro puertas, estacionarse repentinamente frente a su prima y de ahí se bajó un joven “trigueño bajito, flaco, que se le acerca”. En ese momento, Martínez Rodríguez oye cuando ese joven le grita a su prima “quién cará[...] eres, móntate”, y que la empujó por la espalda para que entrara al auto por la puerta trasera izquierda.

Alicea Ortiz destacó que la testigo entonces vio al joven caminar alrededor del auto, mirar hacia la casa y montarse en el asiento del pasajero frontal, antes de marcharse. Cuando el agente indicó que, acto seguido, Martínez Rodríguez le informó a sus padres lo que había visto, la madre de Rosimar no pudo contener las lágrimas en la sala del tribunal. Estaba acompañada de su hermana, Marangely Ortiz.

El tío de Rosimar llegó a salir en su auto para tratar de encontrarla, pero regresó sin lograrlo y llamaron al 9-1-1.

De acuerdo con el agente, después de que comienzan la investigación, el 25 de septiembre reciben una llamada del licenciado Morales Schmit para “informar que una persona que había participado se quería entregar”.

Dos días después, según el agente, el licenciado llegó acompañando a O’Neill González. En sala mostró el documento en el que marcó para reconocer que se le leyeron las advertencias de ley como sospechoso y que accedió a continuar con el interrogatorio.

En ese momento, la vista se suspendió para un receso de almuerzo.

A su salida de sala, el licenciado dijo que solo fue para ofrecer información y cooperar con la investigación.