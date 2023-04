Fajardo.- La vista de sentencia contra del empresario Salil Zaveri por matar a tiros a un perro mientras jugaba golf en el campo del hotel Wyndham Rio Mar en Río Grande, se retrasó este viernes luego que su abogado Peter Díaz Santiago no compareció al Tribunal de Fajardo.

Cuando se llamó el caso esta mañana, el licenciado Antonio Sagardía -quien radicó una moción para asumir la representación legal del convicto- informó que el abogado Díaz Santiago no podría comparecer dado a que se encontraba atendiendo una vista en el Tribunal de Carolina por un caso de asesinato.

Ante esta información, el juez José Marrero Pérez ordenó a Sagardía a contactar a Díaz Santiago para informarle que tenía hasta las 12:00 p.m. de hoy para comparecer a la sala 308, dado a que no lo ha relevado de asumir la representación legal de Zaveri. De no cumplir, el juez indicó que lo mandaría a buscar arrestado, pues cuando se hizo el señalamiento para la vista de sentencia, el licenciado Díaz Santiago no tenía ningún asunto que confligiera.

Zaveri fue declarado culpable e ingresado a prisión el pasado 16 de febrero, por dos violaciones a la Ley de Maltrato de Animales (Ley 154) y la Ley de Armas de Puerto Rico. Por este último cargo, el empresario originario de India se expone a una sentencia de 3 a 8 años de , como bautizaron a la perra que Zaveri mató hace dos años. Junto a los manifestantes, también estaba Mancha, otra perrita rescatada.

“Este tribunal no tiene ninguna duda que el acusado no actuó con miedo. Actuó con otro sentimiento porque un perro le estaba interrumpiendo el juego y él quería seguir jugando. El Tribunal lo encuentra culpable”, dijo el juez Marrero Pérez al momento de emitir el fallo.

Grupos en favor de los derechos de los animales se congregaron a las afueras del tribunal en espera de la sentencia a Salil Zaveri. (Valeria María Torres Nieves)

Entretanto, a las afueras del tribunal, una docena de personas en favor de los derechos de los animales se congregaron para esperar la sentencia. Los manifestantes vestían camisetas que leían “solo quería jugar” y “apagaron tu vida, pero no nuestra voz”, en honor a “Golfita”, como bautizaron a la perra que Zaveri mató hace dos años. Junto a los manifestantes, también estaba Mancha, otra perrita rescatada.

“Estamos aquí confiados en que la justicia de este país va a hacer su trabajo y le van a dar la pena máxima que se merece“, expresó Beatriz Rodríguez, una de las portavoces del grupo.

En un juicio que duró tres semanas, el empresario, familiares, expertos y testigos de los hechos ofrecieron su testimonio sobre el violento incidente en que Zaveri mató con tres tiros a un perro, mientras jugaba golf.

El empresario, quien se mudó a Puerto Rico en 2015, insistió durante el proceso que actuó en defensa propia porque, dijo, el animal le estaba persiguiendo y podía atacarle contagiarle de rabia.

Una de las manifestantes muestra una camisa con un mensaje alusivo a lo ocurrido. (Valeria María Torres Nieves)

El empresario Tory Green, quien estuvo en el campo de golf el día de los hechos, describió al perro como “pequeño” y con un peso de unas 34 libras. Aunque afirmó que el animal lo siguió por un momento, tras jugar con unas bolas de golf, dijo que estaba a unos 30 pies de los jugadores presentes.

Los hechos ocurrieron cerca al hoyo 17 del campo de golf en Río Grande. Al llegar la policía, Zaveri ya se encontraba en el hoyo 18, pues siguió jugando tras causarle la muerte al animal.