Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra imputado de atropellar y disparar a un hombre en San Sebastián

Los hechos habrían ocurrido en presencia de un menor de 3 años, según la Policía

21 de febrero de 2026 - 12:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Tribunal le impuso una fianza de $175,000. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El juez Rolando Matos, del Tribunal de Aguadilla, halló causa para arresto contra un hombre imputado de atropellar y disparar a otro en San Sebastián, mientras un menor de 3 años presenciaba los hechos.

RELACIONADAS

En la vista de determinación de causa para arresto, conocida como Regla 6, el togado examinó la prueba presentada en contra de Ezequiel “El Zequi” Quintana Rivera, de 29 años y vecino de San Sebastián.

El juez Matos Acevedo le impuso una fianza de $175,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en una institución correccional del país hasta la vista preliminar, programada para el próximo 6 de marzo.

El imputado enfrenta cargos por tentativa de asesinato, violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico y a la Ley para la Prevención del Maltrato, así como por delitos relacionados con la perseveración de la unidad familiar y la protección, seguridad y bienestar de los menores.

Según la investigación de la Policía de Puerto Rico, los hechos ocurrieron el 19 de febrero a las 4:40 p.m., en el kilómetro 38.4 de la carretera 119, en el barrio Calabazas de San Sebastián.

De acuerdo con el informe policial, un hombre de 37 años fue impactado por el vehículo que presuntamente conducía el imputado. Luego de que la víctima cayera al pavimento, el imputado supuestamente le realizó dos disparos desde el interior del auto, que lo alcanzaron en el brazo derecho y el abdomen.

La Policía confirmó que los hechos ocurrieron en presencia de un menor de 3 años. Posteriormente, el imputado se entregó en el cuartel de San Sebastián, acompañado de su abogado, mientras la víctima recibió asistencia médica en un hospital del área metropolitana.

El caso fue trabajado por el agente Juan Acevedo Rosado, supervisado por el sargento Ariel Irizarry Cortés y dirigido por el teniente Orlando Camacho Vélez, director de la División de Homicidios. La fiscal Diana Méndez Mercado estuvo a cargo de la coordinación del caso.

