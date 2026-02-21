Causa para arresto contra imputado de atropellar y disparar a un hombre en San Sebastián

El juez Rolando Matos, del Tribunal de Aguadilla, halló causa para arresto contra un hombre imputado de atropellar y disparar a otro en San Sebastián, mientras un menor de 3 años presenciaba los hechos.

En la vista de determinación de causa para arresto, conocida como Regla 6, el togado examinó la prueba presentada en contra de Ezequiel “El Zequi” Quintana Rivera, de 29 años y vecino de San Sebastián.

El juez Matos Acevedo le impuso una fianza de $175,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en una institución correccional del país hasta la vista preliminar, programada para el próximo 6 de marzo.

El imputado enfrenta cargos por tentativa de asesinato, violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico y a la Ley para la Prevención del Maltrato, así como por delitos relacionados con la perseveración de la unidad familiar y la protección, seguridad y bienestar de los menores.

Según la investigación de la Policía de Puerto Rico, los hechos ocurrieron el 19 de febrero a las 4:40 p.m., en el kilómetro 38.4 de la carretera 119, en el barrio Calabazas de San Sebastián.

De acuerdo con el informe policial, un hombre de 37 años fue impactado por el vehículo que presuntamente conducía el imputado. Luego de que la víctima cayera al pavimento, el imputado supuestamente le realizó dos disparos desde el interior del auto, que lo alcanzaron en el brazo derecho y el abdomen.

La Policía confirmó que los hechos ocurrieron en presencia de un menor de 3 años. Posteriormente, el imputado se entregó en el cuartel de San Sebastián, acompañado de su abogado, mientras la víctima recibió asistencia médica en un hospital del área metropolitana.