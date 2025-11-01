Opinión
1 de noviembre de 2025
76°tormenta
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra joven que llegó a la Comandancia de Mayagüez con su pareja baleada

Al hombre se le fijó una fianza de $400,000, la cual no prestó

1 de noviembre de 2025 - 2:56 PM

Updated At

Actualizado el 1 de noviembre de 2025 - 6:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Comandancia de la Policía en Mayagüez. (GFR Media)
Por

La jueza Amelie Carlo Rivera, del Tribunal de Mayagüez, halló este sábado causa para arresto contra el joven que, en la mañana del viernes, llegó hasta la Comandancia de la Policía en Mayagüez con el cuerpo baleado de su pareja, en un caso investigado bajo el protocolo de feminicidio.

La información fue confirmada este sábado a El Nuevo Día por el inspector Joel González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, quien añadió que el joven de 18 años “se amparó en su derecho a no decir nada más” ante las autoridades.

La fiscal Maileen Ramos Rivera formuló contra el imputado, identificado como Elián O’Neill Rodríguez Asencio, tres cargos por violaciones a la Ley de Armas, un cargo por asesinato en primer grado en la modalidad de feminicidio y un cargo por destrucción de evidencia.

Luego de evaluar la prueba desfilada en sala, la togada halló causa en todos los cargos y le fijó una fianza de $400,000, la cual no prestó, por lo que será ingresado en el Complejo Correccional de Las Cucharas, en Ponce.

La vista preliminar de este caso fue señalada para el 14 de noviembre.

Hasta el momento, la presunta arma utilizada en el crimen no ha aparecido, confirmó González.

El caso se reportó a las 5:00 a.m. del viernes, cuando el joven -que permanece arrestado y ofreció versiones contradictorias a la Policía- llegó al estacionamiento de la comandancia e informó al oficial que su pareja tenía una herida de bala en la cabeza.

La víctima fue identificada como Glerys Marie del Valle Valentín, de 22 años y residente de Las Marías, quien falleció en el interior de un vehículo Hyundai Elantra, color gris, del año 2019, que ha sido ocupado por las autoridades para propósitos de la investigación.

En entrevista con El Nuevo Día, el capitán Carlos Candelario, subdirector del CIC de Mayagüez, señaló el viernes que, de manera preliminar, el joven alegó que el arma de fuego, para la cual no contaba con licencia de portación, se disparó.

“Un joven llega aquí a la comandancia, se baja del vehículo y le informa al retén que se encontraba con su pareja en el vehículo, que él estaba portando un arma de fuego de manera ilegal y que hubo una situación en el vehículo donde el arma se le disparó y que alcanzó mortalmente a la víctima”, dijo Candelario.

“Cuando los agentes le preguntaron por el arma, él dijo que había dispuesto de ella, que la había botado, fueron las palabras que utilizó”, indicó.

“(El joven) alega que estaban compartiendo en el área del pueblo de Mayagüez... Eventualmente, se estará verificando. De acuerdo a lo que él nos informe, se pasará al lugar y se verificarán las cámaras de vigilancia. Si hay alguna, se recopilará ese pietaje fílmico”, agregó Candelario a este medio.

El joven -quien no tenía expediente criminal- dijo a la Policía que llevaba poco tiempo de relación con la víctima, quien era hija de un oficial de la Uniformada. De igual forma, la madrastra, presuntamente, labora en la Unidad de Prensa de la Comandancia, supo este medio.

