Causa para arresto contra un hombre por presuntos actos lascivos en Manatí Medical Center

La jueza Michelle Camacho Nieves, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa para arresto contra un hombre de 42 años que presuntamente tocó a una compañera de trabajo sin consentimiento en el hospital Manatí Medical Center.

De acuerdo a un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, contra Juan Manuel Torres Rosado pesan cargos por actos lascivos.

El imputado trabajaba junto a la mujer como parte del equipo de mantenimiento del hospital.

Camacho Nieves fijó una fianza de $20,000, la cual fue prestada mediante un fiador privado.

Mientras, la vista preliminar fue pautada para el miércoles, 3 de septiembre de 2025 a las 9:30 a.m.

“La protección de las víctimas y la defensa de sus derechos siempre es una prioridad en nuestra gestión”, expresó, por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Torres Gómez.

---