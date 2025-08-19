Causa para arresto contra un hombre por presuntos actos lascivos en Manatí Medical Center
El individuo, de 42 años, habría tocado sin consentimiento a una compañera de trabajo
19 de agosto de 2025 - 9:20 PM
La jueza Michelle Camacho Nieves, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa para arresto contra un hombre de 42 años que presuntamente tocó a una compañera de trabajo sin consentimiento en el hospital Manatí Medical Center.
De acuerdo a un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, contra Juan Manuel Torres Rosado pesan cargos por actos lascivos.
El imputado trabajaba junto a la mujer como parte del equipo de mantenimiento del hospital.
Camacho Nieves fijó una fianza de $20,000, la cual fue prestada mediante un fiador privado.
Mientras, la vista preliminar fue pautada para el miércoles, 3 de septiembre de 2025 a las 9:30 a.m.
“La protección de las víctimas y la defensa de sus derechos siempre es una prioridad en nuestra gestión”, expresó, por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Torres Gómez.
La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.
