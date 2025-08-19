Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
19 de agosto de 2025
82°ligeramente nublado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra un hombre por presuntos actos lascivos en Manatí Medical Center

El individuo, de 42 años, habría tocado sin consentimiento a una compañera de trabajo

19 de agosto de 2025 - 9:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El imputado compareció esta mañana ante una juez del Tribunal de Arecibo para enfrentar nuevos cargos estatales por agresión sexual contra una menor de edad. (Archivo / GFR Media)
La vista preliminar fue pautada para el miércoles, 3 de septiembre de 2025 a las 9:30 de la mañana. (Archivo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La jueza Michelle Camacho Nieves, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa para arresto contra un hombre de 42 años que presuntamente tocó a una compañera de trabajo sin consentimiento en el hospital Manatí Medical Center.

RELACIONADAS

De acuerdo a un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, contra Juan Manuel Torres Rosado pesan cargos por actos lascivos.

El imputado trabajaba junto a la mujer como parte del equipo de mantenimiento del hospital.

Camacho Nieves fijó una fianza de $20,000, la cual fue prestada mediante un fiador privado.

Mientras, la vista preliminar fue pautada para el miércoles, 3 de septiembre de 2025 a las 9:30 a.m.

“La protección de las víctimas y la defensa de sus derechos siempre es una prioridad en nuestra gestión”, expresó, por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Torres Gómez.

---

La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

Tags
Breaking NewsTribunal de AreciboManatíActos lascivos
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 18 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: