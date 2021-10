El juez del Tribunal de San Juan Alfonso Martínez Piovanetti desestimó la demanda en la cual se impugnó la designación de la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayra Olavarría Cruz, al concluir que los reclamos de los demandantes no son justiciables y ya se tornaron académicos.

No obstante, Martínez Piovanetti señaló en la sentencia que el proceso de designación de un presidente interino para el sistema universitario –que se extendió por una semana- estuvo plagado de errores e incongruencias.

Uno de los miembros de la Junta de Gobierno de la institución, Herman Cestero, y la vicepresidenta de Filantropía de la Administración Central, Wilma Santiago Gabrielini, presentaron un recurso legal en el cual argumentaron que Olavarría Cruz ocupa el cargo de forma ilegal y que su nombramiento debe ser revertido. Estos argumentaron que la Junta de Gobierno actuó en contra de sus propios reglamentos el 31 de julio, al no reconocer que Santiago Gabrielini fue seleccionada como presidenta interina en una votación entre los miembros del cuerpo rector. Dos días después, el 2 de agosto, Olavarría Cruz fue designada tras un referéndum electrónico.

En su escrito, el juez hizo un recuento de las acciones de la Junta de Gobierno para designar al sustituto de Jorge Haddock Acevedo, quien fue destituido en julio. El cuerpo rector seleccionó y revocó a un primer presidente interino, no logró consenso en una segunda votación días después y nombró a unos de sus miembros como delegado en la presidencia, y luego seleccionó a Olavarría Cruz.

“El proceso parlamentario que condujo la Junta de Gobierno para cubrir la vacante a la presidencia de la UPR –la cual surgió a partir de la destitución del presidente Haddock a principios de julio de 2021– fue accidentado y estuvo plagado de errores procesales y sustantivos”, expresó el juez en la sentencia de 30 páginas.

Los demandantes argumentaron que Santiago Gabrielini obtuvo una mayoría de votos en una reunión el 31 de julio y que la Junta de Gobierno erró al no designarla como presidenta interina. El juez destacó que no es posible concluir si la vicepresidenta de Filantropía obtuvo seis o siete votos en dicha reunión ya que hay inconsistencias entre el acta del encuentro y lo expresado en la transmisión de la reunión. No obstante, señaló que la cantidad de votos se volvió inmaterial cuando el cuerpo rector, mediante otra votación, seleccionó a otro funcionario como delegado en la presidencia.

“Aun así, resulta forzoso concluir que el reclamo de la demanda a los fines de que mediante un recurso extraordinario se ordene a la parte demandada certificar que la profesora Santiago Gabrielini fue electa presidenta interina el 31 de julio de 2021 se tornó académico como consecuencia de los actos afirmativos realizados posteriormente por la Junta de Gobierno. Y es que luego de las votaciones en controversia, dicho organismo se reunió y refrendó la elección de la doctora Olavarría como presidenta interina de dicha institución”, añadió.

Las normativas de la UPR establecen que el cargo de presidente es uno “de confianza, y de libre selección y remoción, por lo cual la elección a dicho cargo no activa ni genera un derecho propietario ni el debido proceso de ley en términos constitucionales que ello conllevaría. Por tanto, la Junta de Gobierno tenía la facultad legal de reconsiderar cualquier determinación previa sobre este asunto y seleccionar a otra persona para ocupar esa vacante”, concluyó Martínez Piovanetti.

El juez explicó que aún si se concluyera que Santiago Gabrielini “en algún momento obtuvo la mayoría simple requerida para ser seleccionada presidenta interina de la UPR”, su reclamo se tornó académico luego que se votó para designar a otros funcionarios como presidente interino.

“En otras palabras, ante dicho escenario fáctico resultaría forzoso concluir que la profesora Santiago Gabrielini quedó debidamente removida y sustituida del cargo –aunque fuera de manera sub silentio– conforme a las prerrogativas legales que ostenta la Junta de Gobierno”, estableció Martínez Piovanetti.