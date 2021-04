La defensa de Jensen Medina Cardona reanudará hoy, martes, el contrainterrogatorio de un testigo presencial del asesinato de Arellys Mercado, en la continuación del juicio que entra en su noveno día en el Tribunal de Fajardo.

Aquí lo más reciente del juicio:

- Al recesar, el pasado 13 de abril, todavía estaba en la silla de los testigos Luis Torres Gómez, quien fue parte de un grupo de cuatro personas que el 18 de agosto de 2019 se encontraba en el muelle cuando la joven fue baleada y señaló a Medina Cardona como el atacante.

- A través de sus preguntas, el abogado de Medina Cardona, Jorge Gordon, intentaba exponer algunas contradicciones de declaraciones previas de Torres Gómez en comparación con lo que muestra el vídeo que grabaron las cámaras de seguridad.

- La principal aparente contradicción se relaciona a que Torres Gómez había indicado que cuando llegó el atacante al muelle alterado, una joven amiga de Mercado se había bajado del bote y le dijo que ellos no tenían ningún teléfono, porque no había visto que la víctima se lo dio a su novio, Joseph Howie, para que lo guardara en lo que aparecía el dueño. Sin embargo, a preguntas de Gordon, el testigo aceptó que en el video se ve cuando Howie le da el teléfono al hombre, pero no se ha visto a la joven bajarse del bote.

- En el vídeo también se ve a Torres Gómez ponerse de pie y moverse de lugar en el muelle, lo que Gordon buscaba también exponer como una contradicción a la versión de que se “frizó” cuando vio que el atacante llegó al muelle con una pistola en la cintura de su trabaje de baño.

- Queda por verse si en sala se hablará sobre la controversia que surgió el jueves pasado, cuando Medina Cardona tuvo que pagar $100,000 para evitar ir a la cárcel tras haber presentado una licencia falsa ante el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) el 18 de diciembre de 2020 cuando fue puesto en libertad. La fianza fue prestada de forma diferida a través una compañía privada.

- Mercado Ríos fue asesinada la noche del 18 de agosto de 2019 tras una discusión por un celular. Medina Cardona enfrenta un cargo por asesinato en primer grado y dos cargos por violación a la Ley de Armas.