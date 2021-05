La Fiscalía de Fajardo presentará hoy, jueves, nuevos testimonios con los que busca robustecer su evidencia en el juicio contra Jensen Medina Cardona, acusado de asesinar a Arellys Mercado Ríos, que comprende el duodécimo día.

El Nuevo Día supo que una de las personas que hablará será un vendedor de Benítez Auto Group en Humacao, el concesionario donde Medina Cardona compró una Dodge Ram, color negra, que fue la que, según testigos, utilizó la noche del asesinato de Mercado Ríos.

Precisamente, los últimos dos testigos que se presentaron en este caso validaron la documentación de registro de la Dodge Ram en el sistema DAVID+, del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), en los que aparece el mencionado establecimiento como el concesionario donde se completó la venta en mayo del 2019.

Los fiscales que representan al Ministerio Público en este juicio son Eduardo Beale, Jaime Perea, Dianette Aymat y Yamil Juarbe.

PUBLICIDAD

Mientras, Medina Cardona es representado por los abogados Jorge Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujols.

El acusado regresa hoy al tribunal que visitó ayer para enfrentar una vista de radicación de cargos por falsificar una licencia de conducir (Artículo 215 del Código Penal). La vista fue presidida en la Sala de Investigaciones por la jueza Geisa Marrero quien encontró causa para arresto y le fijó una fianza de $3,500 la cual prestó mediante un fiador privado, por lo que quedó en libertad.

No obstante, el fiscal de Fajardo, Yamil Juarbe, le confirmó a El Nuevo Día que solicitarán una reconsideración en un tribunal superior para que se aumente la fianza contra Medina Cardona por entender que no es cónsona con el delito que cometió. De aumentarse la fianza y no poder prestarla el acusado de asesinar a Arellys Mercado quedaría sumariado hasta que se complete el juicio en su contra.

El periodista Carlos Tolentino Rosario te cuenta qué ocurre en sala: