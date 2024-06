“Escuché una ráfaga”: testigo narra la angustia que vivió la madrugada en que mataron a estudiantes peruanos en Santurce

Añadió que, luego de eso, recibió una llamada de unas amigas que lo invitaron al negocio Emo-Y Bar & Lounge, en la calle Loíza. Indicó que declinó la invitación porque había estado “una o dos veces” en el establecimiento y no le gustaba, pero acudió a buscar a sus amigas.

Díaz Santiago detalló que comenzó a observar lo que estaba pasando y notó que un guardia de seguridad del negocio intentaba controlar la situación. “Escuché una detonación y le dije a las nenas que se agacharan. Me asusté y arranqué la guagua rápido”, comentó.

En el contrainterrogatorio de la licenciada Jane Hoffman , quien representa al imputado, el testigo, sin embargo, indicó que vio a un guardia de seguridad de Emo-Y con un arma de fuego, pero que no lo vio disparar. “Desconozco quien le disparó a mi guagua”, comentó.

Por estos hechos, Serrano Alicea enfrenta cargos por asesinato, tentativa de asesinato, violación a la Ley de Armas y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego para la cual no poseía licencia vigente, según certificó el Negociado de la Policía.

“Venía hacia nosotros y lo que hice fue agacharme, como por instinto, pensando que me podía pasar algo malo... Cuando estaba pasando el coche, escuché una ráfaga de tiros y a los segundos me levanté”, mencionó Sánchez Robles, quien en ese momento no pudo contener sus lágrimas.