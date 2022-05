Luego de que su caso divagara por cinco años en los tribunales del país, hoy finalmente la exsenadora Mari Tere González será sentenciada, posiblemente a una probatoria, tras declararse culpable el 7 de febrero por 12 cargos en violación al artículo de negligencia en el cumplimiento del deber, tal y como está codificado en el Código Penal.

“Como parte del acuerdo transaccional, se Ie recomendó al tribunal la imposición de una sentencia de seis meses en cada cargo, para cumplirse de forma concurrente entre sí, a discreción del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Además, el TPI dispondrá de la pena especial en cada caso. La acusada reembolsará $15,000 para contribuir a los gastos que ha conllevado su procesamiento”, estableció la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) en un comunicado divulgado en febrero.

González fue acusada por la Opfei en el 2017 por 13 cargos criminales como perjurio, falsedad ideológica y traspaso de documentos falsificados y se encontró causa para juicio en el 2018. Su abogado, Yuseph Lamboy, ha argumentado que la conducta imputada a su clienta no debió haber sido manejada criminalmente por la Opfei sino, en todo caso, por la Oficina de Ética Gubernamental.

González, quien fue senadora Mayagüez por el Partido Popular Democrático entre el 2013 y el 2016 y optó por no buscar la reelección, se desempeña actualmente como directora del Departamento de Acción Comunal del Municipio de Arecibo, con un salario de $3,400 mensuales, efectivo este mes de febrero.

“Dicha plaza es una de confianza y su salario es el mismo que tenía la persona que ocupó la posición en la administración anterior”, expresó el nuevo alcalde de Arecibo, del Partido Popular Democrático”, indico el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry a El Nuevo Día el 10 de febrero del año pasado.

“González es abogada, con especialidad en temas de violencia de género y de educación pública. Su capacidad es reconocida ampliamente como profesional y está trabajando en varios proyectos en beneficio de la ciudadanía. En vista de que González tiene un caso pendiente en los tribunales, se realizaron las consultas legales correspondientes y el Municipio tiene la libertad de contratar sus servicios”, añadió el ejecutivo municipal en declaraciones escritas.

En una biografía no oficial se indica que trabajó como mediadora de conflictos y oficial examinadora del Departamento de Educación en el Programa de Educación Especial.

La abogada trabajó como oficial jurídico en la Legislatura Municipal de Mayagüez y dirigió la oficina del exrepresentante Ferdinand Pérez cuando este trabajó se desempeñó como vicepresidente de la Cámara Baja. También fue coordinadora de Programa PESOS para personas con impedimentos (1993), coordinadora para víctimas de violencia doméstica, programa Lazos de Mujer (1994-2000) y directora Casa Protegida Luisa Capetillo (2000-2001) y consultora Independiente (2006-2007).

Posee un Juris Doctor de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos de Mayagüez.

Su madre fue candidata a la alcaldía de Arecibo.

González se metió en problemas en el 2016, cuando en medio del juicio por corrupción contra el exrecaudador popular Anaudi Hernández Pérez surgió, y así constó en una bitácora propiedad de Hernández, que ella no reportó en sus informes financieros rendidos ante la Oficina del Contralor Electoral un donativo de $2,000 que recibió exrecaudador, lo que constituye la presentación de un informe falso. Al ser confrontada en el juicio sobre este dato, González invocó su derecho a no autoincriminarse. Ya había trascendido, para ese entonces, que Hernández le había pagado a González un trabajo de imprenta.

En el 2018, Hernández testificó en una vista preliminar que le había entregado $2,000 a González y que le pagó un trabajo de entre $300 y $400 en la imprenta.

En el 2016, el excontralor electoral, Manuel Torres, relató a El Nuevo Día cómo González tuvo que enmendar 10 informes que presentó luego de que se le hicieran señalamientos por no tener un registro para donaciones, desembolsos, facturas y suplidores. Igualmente, no se depositaron $4,720.00 recaudados, se hicieron depósitos fuera del tiempo establecido por ley y no identificó a 17 donantes.

Originalmente la Opfei también acusó a González por ejercer presión para que confirmaran a Sally López como directora de la Administración de Derecho Laboral. Presuntamente, González también llamó al entonces presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Alberto Lázaro, para que nombrara a Sonia Barreto como jefa de la Oficina de Compras y Logística de la corporación pública.

Ambas mujeres fueron nombradas, aunque la defensa de González argumentó que su clienta no tenía el poder para influenciar en esos nombramientos.

Supuestamente, a cambio, González vivió tres años sin pagar renta en un apartamento en Aguadilla del oncólogo Rolando Jiménez, aunque le habría mentido a la OEG al asegurar en documentos que pagaba por la renta del apartamento. Ese acuerdo fue alcanzado con Jiménez, según el gobierno, a través de la mediación de un socio de Hernández.

El cargo relacionado a López fue eliminado.

Según indicó Lamboy en febrero, quedó demostrado que su cliente sí pagó por el apartamento.