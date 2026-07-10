Gran jurado acusa a director de emisora radial por distribución de medicamentos con etiquetas falsas

Un gran jurado emitió el jueves un pliego acusatorio contra el director general y locutor de una cadena de radio en Bayamón y San Juan, Rafael Cabrera Martínez, conocido como “Héctor” o “Raphy”, por un esquema en el que supuestamente comercializó productos de salud mediante representaciones falsas que contenían ingredientes activos solo disponibles mediante receta.

El pliego de ocho páginas, al que El Nuevo Día tuvo acceso, contiene un total de 17 cargos relacionados con conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude postal, fraude electrónico y distribución de medicamentos con rotulación engañosa.

Cabrera Martínez, supuestamente, recibió pagos en efectivo y mediante la plataforma PayPal, y envió los productos a través del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) y United Parcel Service (UPS), apoyándose también en promociones en la red social Facebook.

El pliego resaltó que entre el 2024 y 2026, agentes encubiertos compraron a Cabrera Martínez productos como “Néctor del amor”, “Vital Honey”, “Células madre” y “Vitamax” que el imputado describió como productos con “ingredientes naturales”. Además, Cabrera Martínez indicó, falsamente, que el producto “Células madre” estaba aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), y que se podía utilizar para tratar condiciones como osteoporosis, osteoartritis, artritis y Alzheimer’s.

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Cabrera Martínez, según el pliego, recibió productos de la República Dominicana y los envió, mediante el correo federal y el servicio privado UPS, a direcciones en Puerto Rico y en el estado de Florida.

De acuerdo con el pliego, un análisis de un envío de “Néctar del amor” detectó sildenafilo, el ingrediente activo del medicamento para la disfunción eréctil Viagra, mientras que tres envíos de “Vital Honey”, y uno de “Vitamax”, contenían el ingrediente activo taladafilo, utilizado en el medicamento Cialis para tratar la misma condición. Cabrera Martínez, según el pliego, no incluyó estos ingredientes, que solo están disponibles mediante receta, en las etiquetas, y describió la composición de los productos como “hechos con ingredientes naturales”.