Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de octubre de 2025
76°nubes dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto contra madres de cinco niños encontrados solos en Salinas

Los menores están entre las edades de 4 a 8 años

27 de octubre de 2025 - 6:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una mujer es arrestada. (Archivo)
La fiscalía presentó cargos por violación a la Ley 57 para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal de Guayama encontró causa para el arresto de dos mujeres en relación al caso de cinco niños encontrados sin la supervisión de adultos en un apartamento en Salinas.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, la Policía identificó a las imputadas como Cid Solivan López, de 38 años, y Deborah Solivan López, de 31 años, ambas residentes de Salinas.

Según la investigación de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, los hechos ocurrieron entre la noche de este sábado y la madrugada del domingo, cuando la Policía fue alertada sobre una situación donde unos menores se encontraban presuntamente solos en el residencial Bella Vista en Salinas.

“Al llegar los agentes encontraron cinco menores de las edades 4 años, 5 años, 6 años y 8 años sin la supervisión de un adulto”, apuntó el comunicado de la Uniformada.

La agente investigadora Jocelyn Ramos Torres, bajo la supervisión del teniente Gilbert Flores, consultó el caso con la fiscal Paloma Crespo, quien radicó cargos por negligencia, al amparo del artículo 54 de la Ley 57 para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

La prueba fue presentada ante la juez Valerie Telles, del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto. Fijó fianzas de $40,000 a Solivan y $10,000 a Solivan.

Al prestar las fianzas, quedaron en libertad condicionada hasta la vista preliminar, pautada para el próximo 3 de noviembre.

Tags
Maltrato de menoresSalinasBreaking NewsPolicía de Puerto RicoMenores de edad
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: