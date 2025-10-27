Hallan causa para arresto contra madres de cinco niños encontrados solos en Salinas

El Tribunal de Guayama encontró causa para el arresto de dos mujeres en relación al caso de cinco niños encontrados sin la supervisión de adultos en un apartamento en Salinas.

En comunicado de prensa, la Policía identificó a las imputadas como Cid Solivan López, de 38 años, y Deborah Solivan López, de 31 años, ambas residentes de Salinas.

Según la investigación de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, los hechos ocurrieron entre la noche de este sábado y la madrugada del domingo, cuando la Policía fue alertada sobre una situación donde unos menores se encontraban presuntamente solos en el residencial Bella Vista en Salinas.

“Al llegar los agentes encontraron cinco menores de las edades 4 años, 5 años, 6 años y 8 años sin la supervisión de un adulto”, apuntó el comunicado de la Uniformada.

PUBLICIDAD

La agente investigadora Jocelyn Ramos Torres, bajo la supervisión del teniente Gilbert Flores, consultó el caso con la fiscal Paloma Crespo, quien radicó cargos por negligencia, al amparo del artículo 54 de la Ley 57 para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

La prueba fue presentada ante la juez Valerie Telles, del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto. Fijó fianzas de $40,000 a Solivan y $10,000 a Solivan.