Hallan causa para juicio contra imputado por muerte de biólogo marino en Yauco

El juez Gian García García, del Tribunal de Ponce, encontró causa para juicio en la tarde del miércoles contra Eduardo Meléndez Velázquez, imputado por el asesinato del biólogo Roberto Viqueira Ríos, en hechos ocurridos el 15 de julio en la urbanización Estancias de Yidomar, en Yauco.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, durante una vista en alzada, el togado halló causa contra el enfermero por asesinato en segundo grado, apuntar y disparar un arma de fuego y tentativa de asesinato en segundo grado contra la viuda de Viqueira Ríos.

La vista de acusación fue señalada para el próximo 12 de noviembre de este año y la fecha para iniciar el juicio fue pautada para el 4 de diciembre.

El pasado 26 de septiembre, la Fiscalía de Ponce solicitó la vista preliminar en alzada luego de que la jueza Lizandra Avilés Mendoza, del Tribunal de Ponce, no hallara causa para juicio en tres cargos y sí hallara causa por asesinato atenuado —una reclasificación de la acusación original por asesinato en primer grado— y por presuntamente disparar y apuntar un arma de fuego contra Viqueira Ríos.

Los tres cargos por los que Avilés Mendoza no halló causa, el 19 de septiembre, fueron escalamiento agravado; disparar y apuntar un arma de fuego en relación con Moshayra Vicente Cruz, viuda de la víctima que se encontraba en el lugar al momento de los hechos; y tentativa de asesinato.

Los hechos

El incidente ocurrió a las 11:18 p.m. del martes, 15 de julio en la urbanización Estancias de Yidomar, calle Star, en Yauco, donde una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Policía sobre la situación.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de Viqueira Ríos, de 49 años y vecino del lugar, el cual presentaba varias heridas de bala, indicó el Negociado de la Policía en un reciente informe de novedades.

De la investigación preliminar de la Uniformada se desprende que el imputado sostuvo una discusión con el Viqueira Ríos y, utilizando un arma de fuego, le realizó varios disparos, ocasionándole la muerte en el acto.