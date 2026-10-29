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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ingresan en prisión al hombre imputado por robarse el carro del papá de Gongo

El imputado enfrenta cargos por escalamiento, violaciones a la Ley de Protección Vehicular y por apropiación ilegal

29 de octubre de 2026 - 11:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La investigación estuvo a cargo del agente Luis López Febus, bajo la supervisión de los sargentos Eliezer Rolón Vázquez y Roberto Rodríguez Lebrón. (alexis.cedeno)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre que presuntamente se apropió ilegalmente del carro del papá de José L. Morales Berrios, conocido como Gongo, fue ingresada a prisión tras un tribunal determinar causa para arresto por el delito.

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Según un informe de la Policía, a Ely Saul Enrique Ortiz Rodríguez, de 36 años, le radicaron tres cargos luego de que fuese intervenido por el cazador de serpientes el 27 de octubre conduciendo el vehículo supuestamente hurtado en la carretera PR-173 sector Santa Clara del barrio Sumidero en Aguas Buenas.

Ortiz Rodríguez enfrenta cargos por escalamiento, violaciones a la Ley de Protección Vehicular y por apropiación ilegal.

La juez María Hernández Calzada del Tribunal de Caguas fijó una fianza de $15,000, que no fue prestada y Ortiz Rodríguez quedó ingresado a una institución penitenciaria en Bayamón hasta la fecha de la vista preliminar el 10 de noviembre.

La Fiscalía presentó cargos criminales contra Ely Saul Enrique Ortiz Rodríguez, de 36 años, por los hechos ocurridos el 27 de octubre de 2026.
La Fiscalía presentó cargos criminales contra Ely Saul Enrique Ortiz Rodríguez, de 36 años, por los hechos ocurridos el 27 de octubre de 2026. (Suministrada/Policía de Puerto Rico)

La pesquisa de la Uniformada apunta a que Gongo se encontraba de regreso a su hogar cuando divisó el vehículo de su padre conducido por otra persona. Cuando el cazador se comunicó con su papá para preguntarle por la situación, el hombre le mencionó que el carro estaba en su residencia y que nadie lo utilizaba.

Ante esto, Gongo persiguió el carro, ejecutó un arresto ciudadano y luego contactó a la Policía.

La investigación estuvo a cargo del agente Luis López Febus, bajo la supervisión de los sargentos Eliezer Rolón Vázquez y Roberto Rodríguez Lebrón.

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Breaking NewsGongoRobo de autosAguas BuenasCaguasPolicía de Puerto RicoTribunal de Caguas
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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