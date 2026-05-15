Juez declara nulo tercer juicio por violación contra Harvey Weinstein tras bloqueo del jurado

Nueva York- Los jurados llegaron a un punto muerto en el nuevo juicio por violación de Harvey Weinstein el viernes, forzando otro juicio nulo en un caso de la era #MeToo que ha ido a juicio tres veces hasta ahora.

Mientras que el exmagnate de Hollywood ha sido condenado por otros delitos sexuales en dos costas de Estados Unidos y sigue entre rejas, la anulación del juicio deja en el limbo la acusación de violación en Nueva York. Los fiscales estaban sopesando si juzgar el caso por cuarta vez, después de que algunos miembros del jurado dijeran fuera del tribunal que nueve de los 12 querían absolver a Weinstein.

Weinstein, de 74 años, apenas reaccionó cuando fue conducido fuera del tribunal, pero sus abogados dijeron más tarde que estaba satisfecho con el resultado.

“Quizá no sea la victoria que él quería, pero es una victoria, y vamos a seguir luchando”, dijo el abogado Marc Agnifilo, quien añadió que la defensa cree que tiene perspectivas “extraordinarias” si se vuelve a juzgar el caso.

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El jurado de Manhattan, compuesto mayoritariamente por hombres, sopesó si Weinstein violó a Jessica Mann, peluquera y actriz. Los abogados de Weinstein argumentaron que el encuentro fue consentido. Ocurrió en 2013 durante una tensa relación entre Weinstein, entonces casado, y Mann, décadas más joven.

Las deliberaciones comenzaron el miércoles. El viernes, después de que el jurado enviara dos notas en 90 minutos diciendo que estaba atascado, el juez Curtis Farber declaró el juicio nulo.

1 / 11 | Conoce a las actrices que fueron víctimas de los acosos de Harvey Weinstein. Gwyneth Paltrow “Era una niña, y había firmado contrato, estaba petrificada” (En entrevista con The New York Times) Foto: Archivo 1 / 11 Conoce a las actrices que fueron víctimas de los acosos de Harvey Weinstein Gwyneth Paltrow “Era una niña, y había firmado contrato, estaba petrificada” (En entrevista con The New York Times) Foto: Archivo Compartir

Qué destacaron los miembros del jurado

Algunos miembros del jurado dijeron que les sorprendieron las lagunas en lo que Mann recordaba, sobre todo cuando los abogados de la defensa la interrogaban.

“El pensamiento predominante era que la testigo tenía muchas incoherencias en su historia”, dijo el miembro del jurado Josh Hadar, de 57 años. Estuvo a favor de la absolución: “No llego a eso fácilmente, pero me pareció que había suficientes dudas razonables”.

Otro miembro del jurado, Sarae Pérez, de 25 años, señaló que estudió feminismo y conoce bien el #MeToo, pero tampoco pudo superar las incertidumbres sobre el relato de Mann.

“Había lugares en los que no podíamos fiarnos de su palabra”, dijo.

“Merezco justicia”

Mann dijo en un comunicado que la anulación del juicio “no desvirtúa en absoluto la verdad que conté”.

“Merezco justicia, por eso doy la cara y me enfrento a un escrutinio público insoportable en nombre de un bien mayor”, afirmó.

El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, elogió la “perseverancia y valentía” de Mann y afirmó en un comunicado que los fiscales consultarán con ella los pasos a seguir. El mes que viene deberán decidir si vuelven a juzgar el caso.

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Cómo volvió para un tercer juicio

Weinstein, productor de cine ganador de un Oscar y jefe de un estudio, era una de las figuras más poderosas de Hollywood y un importante donante demócrata antes de que las acusaciones de acoso y agresión sexual contra él, reprendidas durante mucho tiempo, salieran a la luz pública en 2017. Las revelaciones galvanizaron las demandas del movimiento #MeToo de rendición de cuentas por conducta sexual inapropiada, convirtieron a Weinstein en un paria, llevaron al estudio a la bancarrota y, en última instancia, dieron lugar a cargos penales contra él en Nueva York y Los Ángeles.

Harvey Weinstein appears in Manhattan criminal court on Friday, May 15, 2026, in New York. (Steven Hirsch /New York Post via AP, Pool) (Steven Hirsch)

Fue condenado por algunos delitos y absuelto de otros. Sin embargo, la acusación de Mann perduró. Weinstein fue condenado por el cargo en 2020. Luego, un tribunal de apelaciones anuló el veredicto y las deliberaciones del jurado se rompieron en un nuevo juicio en 2025. Esto allanó el camino para el nuevo juicio de este año.

Weinstein ha dicho que fue infiel a su entonces esposa y que “actuó mal, pero nunca agredí a nadie”.

Relato de la acusadora

Mann, que ahora tiene 40 años, conoció a Weinstein en una fiesta en Los Ángeles a principios de 2013, cuando esperaba convertir un puñado de créditos como actriz en una gran carrera. Dijo que sus insistentes proposiciones íntimas la incomodaron al principio, pero accedió a ellas y decidió entablar una relación con él.

Sin embargo, dijo que dejó claro que no quería sexo el 18 de marzo de 2013, cuando él consiguió inesperadamente una habitación en un hotel de Manhattan donde ella se alojaba con una amiga.

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“Dije ‘no’ una y otra vez e intenté marcharme”, declaró ante el jurado durante cinco días de intenso testimonio. Weinstein cerró la puerta de golpe, la agarró por los brazos y le ordenó que se desnudara. Asustada, renunció a protestar y alegó que finalmente la violó.

Los abogados de Weinstein destacaron una nota introspectiva y privada que Mann escribió dos días después. Aunque no decía nada sobre la presunta violación, la nota hablaba de sus sentimientos encontrados por haberse “apegado emocionalmente” a una relación no exclusiva con un hombre al que no nombró. Declaró que no había necesitado escribir la supuesta violación.

Associated Press no identifica a las personas que afirman haber sufrido agresiones sexuales, a menos que decidan hacer públicos sus nombres, como ha hecho Mann.

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Defensa de Weinstein

Weinstein no testificó. Según sus abogados, Mann mantenía una relación estrecha y de apoyo con una persona del mundo del espectáculo que le abría puertas, pero ella se volvió contra él cuando se convirtió en un paria.

En los meses y años posteriores al encuentro de Nueva York, Mann siguió viéndose y comunicándose con Weinstein, como demuestran los correos electrónicos y los testimonios. A veces, se alejaba para buscar otra relación; otras, volvía a Weinstein, que validó sus sueños de actriz y la consoló cuando su padre estaba enfermo terminal.

“Te quiero. Cualquier cosa que necesites”, escribió Weinstein.

Ayudó a Mann a conseguir una audición para una película -que no llegó a nada- y un trabajo de peluquería. Ella le pidió ayuda, por ejemplo con un problema con el coche, aunque rechazó el dinero que él intentó enviarle cuando no podía pagar el alquiler.

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En uno de sus últimos correos electrónicos a Weinstein, en febrero de 2017, escribió: “Te quiero, siempre te quiero. Pero odio sentirme como una botinera”. Cuando él respondió sugiriendo que ella estaba “bromeando” y que debería dejar de usar el correo electrónico de su empresa, ella dijo que era una broma y se disculpó.

Ocho meses después, las noticias sobre las denuncias de otras mujeres la llevaron a acudir a la policía.