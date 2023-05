El jurado presentó dos interrogantes legales al cumplirse un día desde que se retiró a deliberar en el caso relacionado al asesinato de Maurice Spagnoletti.

Tras reanudar la evaluación de la prueba esta mañana, los jurados enviaron dos notas al juez federal Francisco Besosa.

En la primera nota solicitaban una “explicación más simple” de lo que significa “aiding and abetting”. Los fiscales y los abogados de la defensa acordaron contestarle al jurado que “se rijan por la definición en las instrucciones” que les impartió el juez cuando se fueron a deliberar.

La instrucción #18 indica que “‘aid and abet’ significa “ayudar intencionalmente a otra persona a cometer el crimen imputado”.

La misma instrucción indica que ese delito está incluido en los cargos dos, tres, cuatro y cinco.

Sin embargo, en la segunda nota, el jurado indicó que encontraba una “inconsistencia” porque el pliego acusatorio no lee “aiding and abetting” como lo indica la hoja de veredicto con relación al cargo #2, que es el uso de un arma de fuego en la comisión de un delito de narcotráfico.

En este punto, las partes no alcanzaron un consenso. El fiscal federal Alberto López Rocafot planteó que se le contestara que el estatuto federal citado en el cargo #2 del pliego “incluye ‘aiding and abetting’ aunque no lo dice textualmente”.

Por su parte, el abogado de la defensa, Jason González, propuso una contestación que incluía lo siguiente: “Cualquier inconsistencia la tienen que resolver entre ustedes”.

El fiscal se opuso porque “no hay inconsistencia. Que no lo mencione (en el pliego) no es una inconsistencia porque la ley lo incluye”, pero González insistió en su posición, porque fue un “asunto que objetamos” previamente.

“Pero sí está en la sección 2 de la ley”, indicó Besosa.

Ante eso, el fiscal federal Gregory Bennet Conner indicó que se trata de un asunto que “el tribunal había resuelto, así que debe informarle (al jurado) que está incluido”.

Al final, con la objeción de la defensa, el juez le contestó al jurado que los estatutos citados en el cargo #2 del pliego incluyen “aiding and abetting” como parte del cargo, y pueden considerar “aiding and abetting” en su deliberación sobre el cargo #2.

Los jurados se retiraron a deliberar ayer, al mediodía, para determinar si la fiscalía pudo probar la culpabilidad o no de Luis Carmona Bernacet, alias “Cano Cumbre”; Yadier Serrano Canales, alias “Motombo” y Rolando Rivera Solís por la muerte a tiros del entonces ejecutivo de Doral Bank.

Alex Burgos Amaro, alias “Yogui”, también enfrenta cargos por ese crimen, pero será enjuiciado por separado en verano por un percance personal de su abogada.

Los jurados también tienen que pasar juicio sobre si son culpables por cargos relacionados a narcotráfico y armas de fuego, denuncias que comparten con los coacusados Fabiany Alméstica Monge y Alan Lugo Montalvo.

Carmona Bernacet también está acusado por los asesinatos de William Castro Vidot, alias “Willie Libra” en el 2002, y René Cruz Cuadrado en el 2006.