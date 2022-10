La Fiscalía de Humacao radicó en la noche de hoy, viernes, 13 cargos de maltrato bajo la Ley 54 de Violencia Doméstica contra el cantante urbano Cosculluela, luego que su exesposa, Jennifer Fungenzi Jaques, sometió una denuncia, más temprano en el día, en la Comandancia de Humacao del Negociado de la Policía.

El Departamento de Justicia confirmó a El Nuevo Día que la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Humacao, supervisada por el fiscal Miguel Ángel Hornero Colón, sometió cinco cargos por el Artículo 3.1 (maltrato); un cargo por el artículo 3.2(a) (maltrato agravado por irrumpir en la morada de una persona pese a existir una orden de protección); dos cargos por el Artículo 3.2(i) (maltrato agravado contra una mujer embarazada); y cinco cargos por el Artículo 3.3 (maltrato mediante amenaza).

Además, la Fiscalía de Humacao radicó dos cargos contra José Fernando Cosculluela Suárez, nombre del artista, por violaciones a los Artículos 6.09 (portación, posesión o uso ilegal de armas largas) y 6.14 (disparar o apuntar armas de fuego) de la Ley de Armas.

La vista se celebrará de manera virtual desde la Comandancia de Humacao, hasta donde Cosculluela Suárez llegó en la tarde para entregarse luego que la Policía le informó a su abogada, Yanitsia Irizarry Méndez, que lo buscaban para diligenciar una orden de protección y para arrestarlo tras la denuncia de Fungenzi Jacquez. El juez Carlos Capó presidirá la vista en remoto.

El Departamento de Justicia añadió que, según la denuncia sometida por Fungenzi Jaques, la exesposa del reguetonero fue víctima de un patrón de abuso que comenzó en el 2017 y que se extendió hasta el 2022. La agencia resaltó, además, que la fiscalía presentará unos hechos específicos revelados por Fungenzi Jaques.

Fungenzi Jaques había hablado, en el pasado, sobre los supuestos abusos de los que fue objeto mediante publicaciones en sus redes sociales. Pese a ser la víctima de un alegado patrón de maltrato físico, verbal y psicológico, no fue hasta hoy que la empresaria radicó la denuncia por maltrato luego que, durante la madrugada, una persona quemó intencionalmente dos vehículos de su propiedad estacionados frente a su residencia en una urbanización de Palmas del Mar.

En el incidente, que se registró cerca de la 1:30 a.m., una persona prendió en fuego una guagua Range Rover de 2020 y una guagua Lexus NX 200t del 2017, propiedad de la también dueña de la boutique “Bella by JC”. Ambos vehículos fueron declarados pérdida total por un valor combinado estimado de $175,000.

Más temprano en el día, el sargento Félix Luyando, director de la División de Explosivos de Humacao, indicó que analizaban el pietaje de cámaras de seguridad para determinar si podían descifrar el género de la persona y tener una descripción. El oficial indicó que un vídeo se puede apreciar la silueta de una persona que arroja un líquido sobre los dos automóviles, que luego se prenden en fuego.

Aunque aguardan por el análisis de muestras recuperadas en la escena, Luyando resaltó que es muy probable que la persona utilizó gasolina para llevar a cabo el crimen. No se reportaron personas heridas ni daños a la residencia de Fungenzi Jaques a causa del incendio de sus dos vehículos.

Por su parte, el teniente Ismael Cartagena, director general de la División de Explosivos de la Policía, añadió que solicitaron la colaboración del Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Inteligencia de la Policía (CRADIC) para analizar el pietaje ocupado de las cámaras de seguridad. Añadió que también realizan entrevistas y recopilan más pietaje de cámaras de seguridad en negocios cercanos.

Fuentes de El Nuevo Día resaltaron, en la tarde del viernes, que Fungenzi Jaques acudió a la Policía, tras ocurrir el incendio, para denunciar los incidentes que no había reportado antes, pero que sí fueron parte de las razones por las que solicitó una orden de protección contra Cosculluela Suárez (expedida previo al incidente con los vehículos).

Sin embargo, la Policía indicó, durante el día, que el arresto de Cosculluela Suárez no fue por el incendio de los autos, sino por la denuncia de maltrato radicada por Fungenzi Jaques.

Irizarry Méndez, exalcaldesa de Aguadilla y exsecretaria del Departamento de la Familia, dijo a Telenoticias que su cliente, Cosculluela Suárez, cooperaba con las autoridades y que enfrentaría el proceso “como cualquier hijo de vecino y sin ningún tipo de privilegio”.

“Él (Cosculluela Suárez) está, ahora mismo, bajo investigación, está cooperando abiertamente con una investigación y, en su momento, haremos pronunciamientos. La quema de los dos vehículos no tiene nada que ver con esto porque nosotros presentamos nuestra preocupación e inquietud bien temprano. Se trata de unas alegaciones de amenaza que todavía no sabemos cuándo, dónde, en qué momento, si fue hace tiempo... eso no lo sabemos porque, en su momento, nos van a dar esa información”, añadió.

“Mi cliente está totalmente disponible para colaborar con el proceso. Está preocupado, triste y consternado, pues sus dos bebés son su vida. Se va a someter al proceso como cualquier hijo de vecino y sin ningún tipo de privilegio”, subrayó Irizarry Méndez.