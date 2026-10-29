Libre bajo fianza hombre imputado de agredir a otro y amenazarlo de muerte con un machete en Adjuntas

El juez Rafael Pérez Medina, del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, halló causa para arresto contra un hombre de 28 años imputado de agredir a otro y amenazarlo de muerte con un machete en un restaurante de Adjuntas.

Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron el 23 de octubre, a eso de las 12:40 p.m., en el restaurante El Boricua, ubicado en la calle Rodolfo González.

Allí, el imputado, identificado como Harry D. Rodríguez Natal, presuntamente agredió al perjudicado en distintas partes del cuerpo y, mientras portaba un machete, le habría manifestado que lo iba a matar.

Por estos hechos, contra Rodríguez Natal se radicaron cargos por violación a la Ley de Armas, amenaza y agresión.

El juez fijó una fianza global de $50,000, que el imputado prestó mediante el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).