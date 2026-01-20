Melissa Gilbert entre testigos en vista por la detención de su marido en Nuevo México

Alburquerque- La actriz Melissa Gilbert podría hablar el martes en una audiencia de detención contra su esposo en Nuevo México, el actor Timothy Busfield, ganador de un premio Emmy, que se enfrenta a cargos de abuso sexual contra menores derivados de acusaciones de que tocó de forma inapropiada a un menor en el “set” de una serie de televisión.

Busfield, conocido por sus apariciones en “El ala oeste”, “Campo de sueños” y “Treinta y tantos”, fue detenido sin fianza la semana pasada en su primera comparecencia ante el tribunal. Busfield calificó las acusaciones de mentiras en un vídeo compartido antes de entregarse. Gilbert, que interpretó a Laura Ingalls en la serie de televisión de los años setenta y ochenta “La pequeña casa de la pradera”, figura en la lista de posibles testigos presentados antes de la vista.

La policía de Albuquerque emitió una orden de detención contra Busfield a principios de este mes por dos cargos de contacto sexual delictivo con un menor y un cargo de abuso de menores. Una denuncia penal alega que los actos se produjeron en el “set” de la serie “The Cleaning Lady”, dirigida por Busfield y rodada en la ciudad.

Según la denuncia penal, un investigador del departamento de policía dice que el niño informó de que Busfield le tocó en zonas privadas por encima de la ropa en una ocasión cuando tenía 7 años y en otra ocasión cuando tenía 8. El hermano gemelo del niño dijo a las autoridades que también fue tocado por Busfield, pero no especificó dónde. El hermano gemelo del niño dijo a las autoridades que también fue tocado por Busfield, pero no especificó dónde. Dijo que no dijo nada porque no quería meterse en problemas.

El lunes, los abogados de Busfield presentaron dos breves grabaciones de audio de entrevistas policiales iniciales en las que los niños dicen que Busfield no les tocó en zonas privadas. Los abogados en una presentación judicial argumentan que la denuncia caracteriza las entrevistas como una falta de revelación de abuso, pero una “negación inequívoca es materialmente diferente de una mera ausencia de revelación.”

Según la denuncia penal, uno de los chicos reveló durante una sesión de terapia que el director del programa le había realizado tocamientos indebidos. Esos registros fueron obtenidos por la policía durante la investigación.

Los abogados de Busfield han argumentado que las acusaciones surgieron sólo después de que los chicos perdieran su papel en el programa de televisión, creando un motivo financiero y de represalia. Los archivos detallan lo que los abogados dijeron que era una historia de fraude por parte del padre y la madre de los niños. Citaron una investigación realizada por Warner Bros. sobre las acusaciones que concluyó que eran infundadas.