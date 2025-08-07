Opinión
7 de agosto de 2025
88°aguaceros
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Menor resulta herido: imputan a un policía por dejar desatendida su arma de reglamento

El uniformado enfrenta cargos por negligencia y violación a la Ley de Armas

7 de agosto de 2025 - 1:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sargento fue herido de bala mientras expedía boletos en el área. (GFR Media)
Una jueza del Tribunal de Caguas encontró causa para arresto en la mañana del jueves contra un agente de la Policía por dejar desatendida su arma de reglamento provocando que un menor de edad resultara herido. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto en la mañana del jueves contra un agente del Negociado de la Policía de Puerto Rico por negligencia y violación a la Ley de Armas luego de que, presuntamente, dejara desatendida su arma de reglamento en su residencia, provocando que un menor resultara herido, informó el Departamento de Justicia.

RELACIONADAS

La Fiscalía en Caguas sometió dos proyectos de denuncia contra el agente Carlos A. Báez Rivera, de 42 años y residente en Gurabo, uno por violaciones a la Ley 57 para la prevención del maltrato, por presuntamente poner en riesgo la integridad de un menor de edad; y otro por violaciones a la Ley de Armas, por dejar un arma de fuego al alcance de un menor.

Según la investigación realizada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, el pasado 16 de junio, Báez Rivera salió del país en un viaje hacia el extranjero, dejando su arma de reglamento en su residencia, sin “las debidas precauciones de custodia”.

Sus dos hijos menores de edad, uno de 14 años y otro de 16 años, junto a otro menor vecino, de edad no especificada, tuvieron acceso al arma durante la ausencia de Báez Rivera y, mientras la manipulaban y jugaban con ella, se disparó hiriendo a uno de los adolescentes.

La Fiscalía en Caguas sometió dos proyectos de denuncia contra el agente Carlos A. Báez Rivera, de 42 años y residente en Gurabo, uno por violaciones a la Ley 57 para la prevención del maltrato, por presuntamente poner en riesgo la integridad de un menor de edad; y otro por violaciones a la Ley de Armas, por dejar un arma de fuego al alcance de un menor. (Suministrada)

No se especificó si el menor herido es uno de los hijos del policía o en qué condición se encuentra.

Díaz Pérez le fijó una fianza al imputado de $10,000, la cual prestó mediante el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PESAJ) y una compañía fiadora privada, quedando en libertad hasta su vista preliminar el próximo 25 de agosto 2025.

