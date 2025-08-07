Menor resulta herido: imputan a un policía por dejar desatendida su arma de reglamento

La jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto en la mañana del jueves contra un agente del Negociado de la Policía de Puerto Rico por negligencia y violación a la Ley de Armas luego de que, presuntamente, dejara desatendida su arma de reglamento en su residencia, provocando que un menor resultara herido, informó el Departamento de Justicia.

La Fiscalía en Caguas sometió dos proyectos de denuncia contra el agente Carlos A. Báez Rivera, de 42 años y residente en Gurabo, uno por violaciones a la Ley 57 para la prevención del maltrato, por presuntamente poner en riesgo la integridad de un menor de edad; y otro por violaciones a la Ley de Armas, por dejar un arma de fuego al alcance de un menor.

Según la investigación realizada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, el pasado 16 de junio, Báez Rivera salió del país en un viaje hacia el extranjero, dejando su arma de reglamento en su residencia, sin “las debidas precauciones de custodia”.

Sus dos hijos menores de edad, uno de 14 años y otro de 16 años, junto a otro menor vecino, de edad no especificada, tuvieron acceso al arma durante la ausencia de Báez Rivera y, mientras la manipulaban y jugaban con ella, se disparó hiriendo a uno de los adolescentes.

No se especificó si el menor herido es uno de los hijos del policía o en qué condición se encuentra.