Mujer enfrenta cargos por conducir un “four track” sin equipo protector y con sus dos hijos

Una mujer enfrenta dos cargos por maltrato a menores tras presuntamente conducir, sin equipo protector, un vehículo todoterreno por una vía pública en Canóvanas, acompañada de sus hijos de cinco y tres años.

De acuerdo con la Policía, los hechos ocurrieron el 15 de abril en el barrio San Isidro.

Según la investigación, agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina detuvieron a Angeliz Calderón López mientras conducía el vehículo, conocido como four track, en compañía de ambos menores.

Justicia indicó que la mujer se encontraba embarazada al momento de los hechos.

La fiscal Ana M. Cruz Oliver, de la Fiscalía de Carolina, presentó los dos cargos por maltrato al amparo del Artículo 53(a) de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

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También presentó cargos por infracciones relacionadas con el registro y uso de vehículos todoterreno, conforme a los artículos 2.10 y 10.16(a) de la Ley de Vehículos y Tránsito.

La jueza Annette Santiago Díaz, del Tribunal de Carolina, encontró causa para arresto en ausencia por los cargos presentados y fijó una fianza global de $100,000.