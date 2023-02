Los sentimientos de dolor, frustración e impotencia que atraviesan las hijas de Tania Ríos González, asesinada hace poco más de dos años, se intensificaron esta mañana con la posposición de la vista preliminar en contra de Juan Ángel Cabrera Eliza, quien –según las autoridades- es el responsable de la muerte de la mujer a pesar de que inicialmente reportó que su entonces pareja se había suicidado.

“Esto representa más dolor, más frustración y más impotencia”, indicó Francheska Cruz Ríos, una de las hijas de Ríos González, al salir de la sala del juez Isander J. Rivera en el Tribunal de Caguas.

A pesar de que los testigos del caso estaban en sala, la vista fue pospuesta para el próximo 27 y 28 de marzo, esto luego que el licenciado Mario Moczó solicitará tiempo adicional para preparar la defensa de su cliente. “Nosotros fuimos contratados apenas el sábado, aunque habíamos hablado previamente con el señor”, sostuvo el licenciado en compañía de su cliente.

Se supone que en esta etapa de los procedimientos testifique el agente investigador del caso, así como el oficial que custodió la escena, entre otras personas. No está contemplado que el patólogo que realizó la autopsia ocupe la silla de los testigos durante la vista preliminar, notificó en sala la fiscal Natalie Díaz.

“Confío en el Ministerio Público. Por una parte, me siento bastante confiada en que todo saldrá bien, pero no deja de ser frustrante, no deja de ser doloroso. Esperamos que al final la justicia prevalezca”, señaló Cruz Ríos junto a su hermana, Tiara Cabezudo Ríos.

Contra Cabrera Eliza, de 57 años, pesa un cargo por asesinato en primer grado. Aunque en su versión a las autoridades, el hombre alegó que Ríos González había acabado con su vida en hechos ocurridos el 29 de noviembre de 2020 en la residencia de la pareja, pruebas periciales confirmaron que la versión del ahora imputado era mentira. La muerte de la víctima “fue por estrangulamiento con ligadura y golpes”, según el Ministerio Público, “por lo que no pudo ser autoinfligida”. Cuando ocurrieron los hechos no había más nadie en el hogar.

“Con el resultado de una investigación exhaustiva y el apoyo de evidencia pericial contundente, el Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Caguas, logró descubrir la verdad y la probará más allá de duda razonable en el tribunal”, manifestó, el pasado 23 de enero, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en comunicado de prensa.

Cabrera Eliza -quien estuvo presente durante los procedimientos- está en libertad bajo fianza tras pagar la fianza de $25,000 impuesta por una jueza del Tribunal de Caguas a través de un fiador privado.