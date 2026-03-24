“No ha lugar”: se mantiene la vista de excarcelación de Anthonieska Avilés Cabrera

La vista de habeas corpus de Anthonieska Avilés Cabrera sigue en pie para este martes, a las 2:30 p.m., ante la jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, luego de que se declarara “no ha lugar” una moción de posposición presentada por la defensa.

En la resolución, Córdova Ponce explicó que en la vista se discutirá el término de tiempo que lleva la acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ingresada en una institución correccional del país sin que se haya celebrado el juicio en su fondo.

“De ser declarado ha lugar el habeas corpus, el tribunal podrá imponer unas condiciones a ser supervisadas por el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) y es ante los funcionarios de PSAJ que se someterá la documentación, no ante el tribunal", sostuvo.

“Por esta misma razón, se deniega la solicitud de privacidad de la vista, toda vez que se no se divulgará información personal ni sustantiva alguna”, puntualizó la togada en la resolución de una página.

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Más temprano, la defensa de Avilés Cabrera presentó una moción titulada “Solicitud Urgente de Recalendarización”, ante el Tribunal de Aibonito, para que se pospusiera la vista de habeas corpus.

En la moción, las licenciadas María S. Sáez Matos, Athelyn Jiménez y Rocío Revelles, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), solicitaron hasta mañana, miércoles, para completar la entrega de documentos del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).

“Debido a unos compromisos previos indelegables de la persona o personas que servirán como lugar de acogido y/o custodios de dicha menor, se hará imposible el entregar la documentación requerida y completar la entrevista necesaria (para hoy)”, dice la moción.

En el documento, la defensa indicó que se comunicó el viernes en la noche con el Ministerio Público para informar dicha situación. “Luego de dialogar al respecto, ambas partes coincidieron en que -por economía procesal– lo más conveniente era solicitar un breve aplazamiento de la vista de habeas corpus para el 25 de marzo de 2026, a las 2:30 p.m.“, añade.

El habeas corpus es un recurso que protege a cualquier persona de privaciones de libertad consideradas ilegales. La Constitución de Puerto Rico dispone que ninguna persona puede permanecer más de 180 días en detención preventiva sin que haya iniciado su juicio.

La solicitud de habeas corpus fue presentada en la tarde del viernes por la defensa de la acusada.

En el documento, que consta de dos páginas, las abogadas indicaron que Avilés Cabrera “ha estado detenida, de forma continua e ininterrumpida, desde el 19 de agosto de 2025 hasta el presente, en el Centro Médico Correccional” de la Institución de Bayamón.

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En ese sentido, señalaron que ya se cumplió el límite de 180 días (seis meses) que establece la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico como el periodo máximo durante el cual una persona puede permanecer detenida sin que haya iniciado su juicio.

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“Dado a que en estos momentos la detención de la peticionaria es en violación a sus derechos constitucionales, procede se ordene su excarcelación inmediata”, indicaron las abogadas, quienes además buscan que la audiencia sea a puerta cerrada.

“Dado a que se estará ventilando información personal sensitiva —tanto de la Menor AAC como de la persona o personas que servirán como lugar de acogida y/o custodios de dicha menor-, solicitamos que en esta ocasión en particular la vista a celebrarse en el presente proceso legal se realice sin la presencia en sala del público y los representantes de los distintos medios de comunicación", solicitaron las licenciadas.

Asimismo, pidieron que se le aperciba a todo el personal de sala, el componente del sistema judicial y el Ministerio Público -representado por los fiscales Orlando Velázquez Reyes y Silda Rubio Barreto- a guardar silencio en cuanto a los pormenores de la vista.

Actualmente, el juicio por jurado está programado para comenzar el 6 de abril. Por ende, el que se declare “ha lugar” el habeas corpus no significa que el caso haya concluido, sino que el procedimiento sigue su curso, pero la acusada estará en libertad bajo supervisión.

Tanto Avilés Cabrera como su madre, Elvia Cabrera Rivera, enfrentan dos cargos cada una por violación al Artículo 93 del Código Penal, de asesinato en primer grado, e infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por el uso y/o portación de un arma blanca.

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1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel 1 / 5 A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. Alex Figueroa Cancel Compartir

De ser halladas culpables, se exponen a ser sentenciadas a más de 99 años en prisión.

La teoría del Ministerio Público es que ambas acusadas actuaron en común y concierto acuerdo para cometer el asesinato de Pratts Rosario. Para sustentar dicha teoría, el Estado asegura que cuenta con evidencia testifical, documental y pericial.

Los hechos de este caso se remontan a la noche del 10 de agosto de 2025, cuando se suscitaron varias peleas en el desvío Roberto Colón. Allí, dos menores de 16 años resultaron heridos de arma blanca, por lo que fueron trasladados -por separado- hasta un hospital.